Natjecatelj u 'Potjeri' izazvao pravu pomutnju, rekao da ima 65 godina

Pojavljivanje jednog natjecatelja u ponedjeljnom izdanju HRT-ovog kviza Potjera izazvalo je lavinu reakcija među gledateljima, ali i na društvenim mrežama. Posebnu pažnju privukao je Goran Subašić, cvjećar iz Šibenika, koji je pred kamerama izjavio da ima 65 godina. Njegov izgled, međutim, odmah je potaknuo sumnje jer mnogima nimalo ne odgovara toj životnoj dobi.

Voditelj Joško Lokas nije propustio priliku za šalu pa je od Gorana zatražio da otkrije recept za mladolikost ako su godine doista točne. Natjecatelj je spremno odgovorio kako se "dobro drži" zahvaljujući posebnim kremama za lice, uz dodatak da su "možda i ne sasvim legalne", što je izazvalo smijeh u studiju.

Internet nije ostao ravnodušan

Nakon emitiranja emisije, komentari su preplavili društvene mreže. Gledatelji su isticali kako Subašić izgleda znatno mlađe, neki su spominjali i razliku od dvadesetak godina, dok su se drugi u šali raspitivali o famoznoj kremi.

Goran je nastavio s humorom i na Facebooku, gdje je objavio da koristi luksuznu kremu napravljenu od egzotične biljke s Papue Nove Gvineje, koju je, također u šali, ponudio zainteresiranima.

Ubrzo je postalo jasno da je cijela priča bila dio dobre šale. Ljudi koji ga osobno poznaju potvrdili su da se Goran poigrao s godinama, a javno dostupni podaci otkrivaju da je rođen 1980. godine.

Kasnije se ponovno oglasio na Facebooku i dodatno komentirao nastalu situaciju:

"...no nećemo sad u filozofiju i kritiku društva, ovaj post je tu samo radi ZABAVEEE, weee. P.S. U jednom trenutku moje godište na Google je bilo najguglaniji 'pojam' u HR... Ovo je jedan izvrstan sociološki eksperiment... Kakav luna park, weee..."

Impresivno znanje

Iako je pažnju javnosti privukao izgledom i duhovitošću, Subašić je u kvizu pokazao i zavidno znanje. U brzopoteznoj minuti točno je odgovorio na osam pitanja, čime je osvojio 4000 eura. Iako njegov tim na kraju nije nadigrao lovca, Goranov nastup zasigurno će ostati jedan od zapaženijih ove sezone.