NATJEČAJ ZA ZAKUP SKRIVENE DALMACIJE U DUGOPOLJU Evo koji je rok za dostavu ponuda

Ponovo oglašen natječaj za zakup ugostiteljskog objekta Skrivena Dalmacija u Dugopolju

J.U. More i krš ponovo je oglasila javni natječaj za zakup ugostiteljskog objekata smještenog na lokaciji Centra za posjetitelje Skrivena Dalmacija.

Površina prostora koji se daje u zakup sastoji se od:

Prizemlje

1. Kuhinja: 24 m2, potpuno opremljena. Spremište za namirnice (13,35 m2), spremište (7,21), gospodarski ulaz , wc + tuš + garderoba

2. Zimski vrt: 65,25 m2, potpuno opremljena zona. Točionik 9,04 m2 i spremište 6,17 m2.

3. Cafe – restoran zona: 31.52 m2, potpuno opremljena zona.

4. Dvije vanjske terase: jedna okrenuta prema sjevernoj zgradi, površine 40,14 m2, a druga okrenuta prema caffe baru i cesti, površine 31,88 m2, koje terase nisu opremljene.

5. Spremište: 11,70 m2, okrenuto prema jugozapadu, korištenje ½ prostora spremišta

I. kat

1. Vinoteka: 41,41m2, potpuno opremljena, uključujući i točionik.

2. Vanjska terasa: 9 m2, okrenuta prema stadionu

II. kat

1. Food experience zona: 48,44 m2, koja zona je potpuno opremljena, uključujući i točionik

Ugostiteljski objekt biti će društveno koristan i imati će obvezu za organizacijom 12 društveno-kulturnih događanja od kojih se ističu izložbe, predstavljanje knjiga, kušanje vina, tematske večeri, glazbene večeri, manji koncerti te ostali kulturni sadržaji.

Ugostiteljski objekt je jedinstven zbog Food experiencea i jedini je takav u Hrvatskoj. Food experience je koncept koji spaja kulinarstvo sa iskustvenom multimedijom. Pa će tako posjetitelji imati mogućnost uživati u 3D video projekcijama na stolu sa pričom "od polja do stola" , a glavni domaćin je im je Mosorska vila. Nakon što vila pripremi jelo koje čekate, iz kuhinje stiže ono pravo.

Početni mjesečni iznos zakupnine je 1850,00 EUR-a bez PDV-a.

Zakup predmetnog poslovnoga prostora ugovara se na rok od 5 (pet) godina.

Rok za dostavu ponuda je do 17.11.2023. godine.

Otvaranje ponuda održat će se dana 27.11.2023. godine, u 12:00 sati, u prostorijama Javne ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije More i krš, Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split.

Za sve detalja i uvijete natječaja i prezentaciju objekta pogledajte link:

https://moreikrs.hr/5559-2/