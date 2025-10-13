Nastavlja se sanacija istočnog zida Dioklecijanove palače: Evo kojoj je tvrtki dodijeljen posao vrijedan više od 263 tisuće eura

Grad Split donio je odluku o odabiru izvođača za nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova na istočnom zidu Dioklecijanove palače. Riječ je o projektu konstruktivne sanacije vrijednom više od 263 tisuće eura s PDV-om.

Postupak javne nabave

Nabava je provedena kroz otvoreni postupak, a procijenjena vrijednost bila je 220 tisuća eura. Odluka je donesena temeljem članka 302. Zakona o javnoj nabavi, a potpisao ju je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta 26. rujna 2025. godine.

Na natječaj je zaprimljena ponuda splitske tvrtke NEIR d.o.o. sa sjedištem u Tavelićevoj ulici.

Njihova je ponuda proglašena valjanom i odabranom, s ugovorenom vrijednošću od 210.607 eura bez PDV-a, odnosno 263.258,75 eura s PDV-om.

Plana očuvanja i valorizacije Dioklecijanove palače

Podsjetimo, sanacija istočnog zida Dioklecijanove palače jedan je od najvažnijih konzervatorsko–restauratorskih projekata u Splitu. Radovi obuhvaćaju čišćenje i rekonstrukciju oštećenih dijelova zida, uklanjanje dotrajalih materijala te popravak kamenih površina u skladu s izvornim izgledom palače.

Osim toga, predviđena je i obnova unutarnjih dijelova zida, uključujući lukove i zidne površine, kako bi se očuvala autentičnost i stabilnost ove jedinstvene rimske građevine. Projekt je dio šireg plana očuvanja i valorizacije Dioklecijanove palače, koja je pod zaštitom UNESCO-a i predstavlja neprocjenjivo kulturno blago Splita i Hrvatske.