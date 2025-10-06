Nastavlja se potraga: Planinar iz Kaštela se živ javio obitelji, Božinović kreće u Sloveniju

U jučerašnjem prijepodnevnom dijelu dana pod vrhom Tosc u Julijskim Alpama pokrenula se snježna lavina koja je zatrpala trojicu hrvatskih planinara.

Tijekom opsežne i zahtjevne potrage, slovenske spasilačke službe pronašle su jednog planinara bez znakova života, dok se za dvojicom još uvijek traga. Potraga je u nedjelju kasno popodne prekinuta zbog izuzetno teških i opasnih vremenskih uvjeta, javio je 24ur.com.

Prema informacijama koje je objavila Slobodna Dalmacija, jedan od planinara za kojega se jučer nagađalo da je stradao, a koji je iz Kaštel Sućurca, javio se svojoj obitelji i potvrdio da je živ i zdrav. Danas je u 7 sati nastavljena potraga, a u Sloveniju danas kreće Davor Božinović.

Za preostalom dvojicom nestalih, također planinarima iz Kaštela, potraga će biti nastavljena danas, čim to dopuste vremenske prilike i uvjeti na terenu.