Nastavlja se akcija čišćenja Modrog jezera: Iz grotla izvučene gume i krupni otpad

U srijedu je nastavljena ekološka akcija izvlačenja otpada iz grotla Modroga jezera koju je, uz pomoć sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, organizirao Grad Imotski. Uz članove Hrvatskog planinarskog društva Imotski i Hrvatske gorske službe spašavanja, u današnjoj su akciji sudjelovali i djelatnici Komunalnog društva Grada Imotskoga te predstavnici Hrvatskih šuma.

Iz grotla jezera pomoći sajle izvučene su automobilske gume i drugi krupni otpad. Nastavak ove akcije očekuje se već u petak, kada će se pristupiti izvlačenju ostatka otpada koji je detektiran tijekom današnje akcije.

Podsjetimo, Gradu Imotskom odobrena su sredstva za sanaciju ilegalnih odlagališta otpada na gradskom području, a jedno od takvih ilegalnih odlagališta otpada je i u grotlu Modroga jezera. Akcija na Modrom jezeru započela je u nedjelju.