Nastavak uspješne suradnje Nacionalnog parka „Krka“ i udruge Šibenske šape

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ i udruga Šibenske šape i ove će godine potpisati ugovor o suradnji kojim se nastavlja zajednička inicijativa za poticanje udomljavanja napuštenih pasa i mačaka i promicanje odgovornog odnosa prema životinjama. Suradnja traje već treću godinu zaredom.

Prema ugovoru, svaka osoba koja udomi životinju o kojoj skrbi udruga Šibenske šape ostvaruje pravo na besplatno jednogodišnje članstvo u Klubu prijatelja Krke. Članstvo uključuje brojne pogodnosti, među kojima je i besplatan ulaz u Nacionalni park „Krka“ tijekom cijele godine, čime se udomiteljima omogućuje da uživaju u prirodnim vrijednostima Parka u društvu svojih kućnih ljubimaca.

„Ova suradnja pokazala se izuzetno uspješnom jer ne samo da potiče udomljavanje životinja, nego i podiže svijest o potrebi njihove zaštite. Ponosni smo što zajedničkim djelovanjem doprinosimo stvaranju boljih uvjeta za napuštene pse i mačke“, istaknula je Nella Slavica, ravnateljica JU „NP Krka“.

U povodu Svjetskog dana zaštite životinja, koji se obilježava 4. listopada, JU „Nacionalni park Krka“ i udruga Šibenske šape organiziraju zajedničko događanje u subotu, 11. listopada 2025. godine od 10 do 13 sati na zelenoj površini ispred kluba Azimut u Šibeniku. Program je osmišljen kako bi educirao, zabavio i potaknuo građane, posebno djecu, na razmišljanje o važnosti zaštite životinja i prirode.

Zaposlenici Nacionalnog parka „Krka“ održat će radionicu za djecu, uz kreativni stol s edukativnim materijalima (dječjim deplijanima, listovima za bojenje) i info pultom o Parku. Posjetitelji će moći saznati više o prirodnim vrijednostima „Krke“, dok će za njihove pse biti pripremljene poslastice. Udruga Šibenske šape organizira kviz za djecu na temu zaštite životinja, a najuspješnije sudionike očekuju prigodni pokloni.

Zajedničkim djelovanjem Nacionalnog parka „Krka“ i udruge Šibenske šape nastavlja se uspješan primjer suradnje institucija i civilnog sektora u promicanju zaštite životinja. Inicijativa poziva građane da se uključe i pruže dom napuštenim životinjama i tako doprinesu stvaranju humanijeg društva — uživajući u prirodnim ljepotama Nacionalnog parka „Krka“ kao članovi Kluba prijatelja Krke.