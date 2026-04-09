Nastavak ulaganja u školstvo: Omiš dobiva novu modernu osnovnu školu vrijednu više od 30 milijuna eura!

Splitsko-dalmatinska županija nastavlja predvoditi među hrvatskim županijama u povlačenju sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) za ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. Više od 100 milijuna eura već je osigurano za projekte izgradnje i dogradnje škola te sportskih dvorana diljem županije, čime se sustavno stvaraju preduvjeti za jednosmjensku nastavu i višu kvalitetu obrazovanja.

U sklopu tog snažnog investicijskog ciklusa, danas je u Zagrebu uručen ugovor za izgradnju nove Osnovne škole Josipa Pupačića u Omišu. Ugovor su uručili predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 30,5 milijuna eura, od čega je 27,5 milijuna eura osigurano kroz program Ministarstva iz NPOO-a, dok će preostalih 3 milijuna eura biti financirano iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije. Nova škola bit će jedna od najvećih u županiji – imat će 42 učionice, modernu sportsku dvoranu, sadržaje za cjelodnevni boravak te sve potrebne uvjete za organizaciju jednosmjenske nastave.

Riječ je o već 14. potpisanom ugovoru u ovom investicijskom ciklusu, u kojem je do sada osigurano ukupno 107 milijuna eura, dok je dodatnih 70 milijuna eura u pripremi za nove projekte u području školstva.

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban naglasio je važnost ovog projekta i kontinuiranih ulaganja u obrazovanje:

„Danas imamo još jednu veliku i konkretnu vijest za našu županiju – potpisan je ugovor za izgradnju nove osnovne škole u Omišu. Vrijednost projekta iznosi 30,5 milijuna eura, od čega je 27,5 milijuna osigurano kroz program Ministarstva, dok će preostalih 3 milijuna biti financirano iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije. Nova škola u Omišu bit će jedna od najvećih u županiji – s 42 učionice, sportskom dvoranom, opremom za cjelodnevni boravak te uvjetima za jednosmjensku nastavu. Ovo je već 14. potpisani ugovor u sklopu ovog ciklusa ulaganja. Do sada smo povukli ukupno 107 milijuna eura, dok je dodatnih 70 milijuna eura u pripremi za nove projekte školstva“, izjavio je župan.

S obzirom na to da je projektna dokumentacija dovršena, sljedeći korak je raspisivanje postupka javne nabave, nakon čega slijedi početak izvođenja radova.