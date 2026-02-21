Nastavak najvećeg skandala ZOI: "Ne reagiraš tako ako nisi kriv"

Najveća priča Zimskih olimpijskih igara 2026. nije vezana uz skijanje, klizanje ili hokej - nego uz curling i optužbe za varanje koje su potresle olimpijsko selo.

Sve je počelo nakon pobjede Kanade nad Švedskom 8-6. Šveđani su optužili kanadskog igrača Marca Kennedyja da je tijekom izvođenja kamena dodirnuo granit nakon prelaska tzv. hog linea - linije do koje igrač mora pustiti kamen, piše tportal.

Oskar Eriksson tada je bez zadrške poručio: 'Ne dodiruješ ručku, dodiruješ granit. Nema šanse da to možeš raditi.'

Kennedy je burno reagirao:

'Nisam to napravio ni jednom. Možeš od***ati.'

Eriksson mu je odgovorio: 'Pokazat ću ti snimku nakon utakmice. Pokazat ću ti video gdje je to dva metra preko linije.'

Snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama i činilo se da pokazuje kontakt prsta s kamenom nakon linije.

Nakon drame oglasio se World Curling. U priopćenju su pojasnili da je dvostruki dodir ručke dopušten prije hog linea, ali da dodirivanje granita u kretanju prema naprijed nije dopušteno.

Kako bi spriječili nove kontroverze, najavili su stroži nadzor - od subote će suci pratiti svako izvođenje, a dva će se dužnosnika kretati između ledenih staza.

'Nije me ni pogledao'

No čini se da sukob nije ostao samo na ledu.

U razgovoru za švedski Varmlands Folkblad Eriksson je ponovno prozvao Kanađanina, tvrdeći da njegovo ponašanje u olimpijskom selu govori dovoljno.

'Ne reagiraš tako ako znaš da nisi kriv. Mislim da te noći nije spavao tako dobro kao ja. Ako sada odluči misliti da je postupio ispravno, morat će preuzeti odgovornost za to. Nije se usudio ni pogledati me. Vjerojatno ga je sram. Zrelo za 44-godišnjeg oca dvoje djece.'

Kennedy: 'Nikad te ne bih optužio za varanje'

Kennedy je nakon utakmice izrazio nevjericu zbog optužbi.

'Imam veliko poštovanje prema Oskaru Erikssonu. On je jedan od najboljih igrača koji su ikad igrali.'

'Nikada te ne bih optužio za varanje. Na turneji sam 25 godina. Pozvao je suca za hog line da provjeri radimo li dvostruki dodir. Sudac je bio tamo šest endova, nije rekao ni riječ, a on je o tome govorio i u devetom endu.'

Zaključio je:

'Ne volim da me se optužuje za varanje pa sam mu rekao što mislim. To je sport, zahukta se, to je bitka. Igrali smo jedan protiv drugoga milijun puta.'

Zbog psovanja dobio je usmeno upozorenje od World Curlinga, ali protiv njega nije pokrenut disciplinski postupak za varanje.

Samo dan nakon pobjede nad Švedskom, Kanada se suočila s novim optužbama. Nakon poraza 9-5 od Švicarske, švicarski igrač Pablo Lachat-Couchepin tvrdio je da je vidio dvostruki dodir kanadskog igrača.

'Rekao sam sucu. Vidio je to, ali nije ništa odgovorio.'