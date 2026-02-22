Nasjela na "vojničku" ljubavnu prijevaru i ostala bez više tisuća eura

Žena u Istri postala je žrtva internetske ljubavne prijevare te je oštećena za više tisuća eura nakon dopisivanja s osobom koja se predstavljala kao američki vojnik u Jemenu, izvijestila je policija. Slučaj istražuje pulska policija, a građane poziva na dodatni oprez.

Krajem prošle godine žena je preko društvene mreže upoznala muškarca koji se predstavio kao američki vojnik na dužnosti u Jemenu. Ubrzo je od nje zatražio novčanu pomoć kako bi mogao napustiti zemlju, a ona mu je, vjerujući da će doći živjeti u Hrvatsku, uplatila više tisuća eura.

Nakon uplate, navodni vojnik počeo je izbjegavati dogovor i odugovlačiti dolazak. Kada je posumnjala da je prevarena, pomoć je potražila na jednoj internetskoj stranici te im proslijedila kompletnu komunikaciju. Nedugo potom dobila je obavijest da je njezin novac "pronađen", ali su joj rekli da mora uplatiti dodatna sredstva kako bi se povrat proveo. S računa joj je potom skinuto još nekoliko tisuća eura.

Policija ponovno upozorava građane da budu oprezni u komunikaciji s nepoznatim osobama na internetu te da ne uplaćuju novac bez provjere.