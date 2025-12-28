Close Menu

Nasilje u obitelji na Ivandan: Mladić izudarao 69-godišnju ženu tupim predmetom, teško je ozlijeđena

Nesretna žena je zadržana u bolnici

Sinoć oko 22:37 sati Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio je dojavu o nasilju u obitelji u Kuršancu. Na mjesto događaja odmah su upućene raspoložive policijske snage i ekipa hitne medicinske pomoći, objavila je Policijska uprava međimurska.Kako navode, dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je istoga dana oko 22:30 sati u obiteljskoj kući 28-godišnjak tupim predmetom zadao više udaraca 59-godišnjakinji.

Žena je u događaju zadobila teške tjelesne ozljede, uz mogućnost prekvalifikacije u teške tjelesne ozljede opasne po život. Ozljede su joj okvalificirane u Županijskoj bolnici Čakovec, gdje je zadržana na daljnjem liječenju.

Zbog osnova sumnje da je počinio kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju iz članka 111. stavka 1. točke 3. u vezi s člankom 34. Kaznenog zakona, 28-godišnjak je istog dana, neposredno nakon događaja, uhićen.

Na mjestu događaja očevid je obavila zamjenica županijske državne odvjetnice, uz stručnu pomoć službenika kriminalističke policije.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja.

