Naši susjedi uveli obaveznu božićnicu, evo koliko iznosi

Vlada Republike Slovenije je na dopisnoj sjednici utvrdila tekst prijedloga zakona o isplati zimskog regresa, odnosno obvezne božićnice.

Njena visina određena je na iznos polovice minimalne bruto plaće, a u slučaju poteškoća s likvidnosti poslodavca isplata bi mogla biti izvršena najkasnije do 31. ožujka.

Vlada prijedlogom također prilagođava sustav paušalnog oporezivanja samostalnih djelatnosti, prenosi N1.

Krajnji rok za isplatu zimskog regresa je najkasnije 18 dana nakon isteka roka za isplatu plaće za studeni. Iznimno, ako je kolektivnim ugovorom na razini djelatnosti tako propisano, poslodavac može, u slučaju nelikvidnosti, odrediti kasniji rok isplate, ali najkasnije do 31. ožujka sljedeće kalendarske godine, priopćilo je Ministarstvo financija nakon sjednice.

Povećanje motivacije

Budući da novela Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, koju je Državni zbor (DZ) usvojio u rujnu ove godine, još nije stupila na snagu, današnji prijedlog zakona u prijelaznim odredbama uređuje i isplatu zimskog dodatka umirovljenicima. Taj će dodatak biti isplaćen do 19. prosinca, odnosno u slučaju naknadno priznatog prava najkasnije uz isplatu redovne mirovine i naknada za mjesec svibanj sljedeće godine.

Vlada prijedlogom zakona također obnavlja sustav tzv. normiranih troškova ili normirance. Predloženim izmjenama želi se ublažiti određene rizike postojećeg sustava - poput ograničavanja pristupa sustavu, smanjenja sive ekonomije i povećanja motivacije za širenje poduzetničkih aktivnosti.

Istodobno se predlaže rješavanje određenih anomalija koje omogućuju zloupotrebe sustava kroz ponovljene ulaske i izlaske iz njega.

Između ostalog, vlada predlaže povećanje prihodovnog praga za ulazak u sustav za tzv. pune normirance s dosadašnjih 60.000 eura na 120.000 eura te za tzv. djelomične normirance s 30.000 eura na 50.000 eura.

Minimalna plaća u Sloveniji za ovu godinu iznosi 1277,72 eura bruto ili oko 930 eura neto, ali minimalna božićnica je neoporeziva pa iznosi oko 639 eura eura.