Naša sugrađanka izgubila ovu ljepoticu, moli za pomoć u pronalasku: "Mirna i bojažljiva, udomljena prije 20-tak dana"

Na području Klisa nestao je njemački ovčar. Javila nam se naša čitateljica s molbom u pronalasku njezine Lune.

- U utorak popodne 21.10 oko 17 sati u donjem dijelu Klisa među maslinicima, izgubljena je ženka njemačkog ovčara. Mirna i bojažljiva, udomljena prije 20-tak dana, odaziva se na ime Luna.

Još nije čipirana, ima svjetlo zelenu ogrlicu na kojoj je napisan broj mobitela 091/444-7880. Molim da se javite ako ste je vidjeli.

Kontakt: 091/444-7880 - napisala je naša čitateljica.