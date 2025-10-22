Close Menu

Naša sugrađanka izgubila ovu ljepoticu, moli za pomoć u pronalasku: "Mirna i bojažljiva, udomljena prije 20-tak dana"

[DIJELITE I POMOZITE] Luna, vrati se kući

Na području Klisa nestao je njemački ovčar. Javila nam se naša čitateljica s molbom u pronalasku njezine Lune.

- U utorak popodne 21.10 oko 17 sati u donjem dijelu Klisa među maslinicima, izgubljena je ženka njemačkog ovčara. Mirna i bojažljiva, udomljena prije 20-tak dana, odaziva se na ime Luna.

Još nije čipirana, ima svjetlo zelenu ogrlicu na kojoj je napisan broj mobitela 091/444-7880. Molim da se javite ako ste je vidjeli.

Kontakt: 091/444-7880 - napisala je naša čitateljica. 

 

