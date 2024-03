NAŠA POZNATA PJEVAČICA: "Zaprosio me na pozornici dok mu je djevojka bila u publici"

Prije deset godina našla se ispred kamera showa "Tvoje lice zvuči poznato". Maske, brkovi, silikoni, promjena spola... bili su joj najbolji prijatelji tijekom te prve sezone u kojoj je iz epizode u epizodu mijenjala uloge. Deset godina poslije Renatu Končić Mineu (46), osim u “IN Magazinu”, ponovno gledamo u tom showu, opet ispred kamera, ali ovog puta kao dio četveročlanog žirija koji očekuje da kandidate - ne prepozna. Uz nju u "vrućim stolcima" sjede još Goran Navojec, Mario Roth i Enis Bešlagić nestrpljivo čekajući nedjelju, 3. ožujka kad počinje osma sezona, kao i kandidate koji će se transformirati u domaće i svjetske glazbene zvijezde.

U intevjuu koji je dala za 24sata, Minea je progovorila i o nekim škakljivim temama.

Jeste li poželjeli naći se pred kamerama, biti u njihovoj koži kad vidite koliko su dobro kandidati maskirani i uvjerljivi ili vam je draže sve promatrati iz “vrućeg stolca”?

Nama u žiriju je jako teško. Svaki put imamo problem kome dati 12, a kome četiri boda i mislim da će se to vidjeti na malim ekranima. Ja sam svoju prvu sezonu zaista odguštala, uživala sam u svakoj transformaciji. Mislim da gledatelji ne mogu do kraja niti shvatiti koliko su transformacije zahtjevne, pogotovo ako si muško pa moraš biti žensko i obrnuto. Ipak mi je mrvicu lakše sjediti u žiriju i uživati, smijati se, pustiti pokoju suzu na pojedine izvedbe, tako da ovu sadašnju poziciju ne bih mijenjala ni za što. Svako to snimanje proživljavam na svoj način, sretna sam i vesela, odem kući ispunjena. Ako gledatelji uspiju preko malih ekrana doživjeti samo pola te energije koju mi doživimo u studiju, bit će oduševljeni.

Natjecali ste se 2014. u prvoj sezoni “TLZP-a”. Tad ste se vratili na scenu, rekli ste, kad ste mislili da se više nećete ozbiljnije baviti glazbom. Mijenjanje uloga bio je dobar izlazak iz vaše zone komfora?

Da, namjeravala sam se povući i povukla sam se s glazbene scene. Posvetila sam se završavanju fakulteta, diplomirala sam marketing i počela raditi u jednoj firmi. Zamišljala sam tad svoj život drukčije, iako je glazba bila velika ljubav uvijek. Čak i tad sam nastupala, nisam se nikad skroz povukla. Onda je stigla ponuda s Nove TV, razmišljala sam hoću li je prihvatiti ili ne, ali kad sam odlučila, rekla sam 'Idem sto posto u to' i prepustila se tisuću posto. Mislim da mi je to jedna od najboljih odluka u životu. U showu je izašlo ono što ni ja nisam znala da imam u sebi. Jedanput kad kročite na scenu, teško je da ćete se maknuti od nje i imala sam veliku sreću da sam sve ove godine ostala prisutna. Nikad se nisam nametala, imala sam svoj put. Često sam išla za time 'manje je više' i prepuštala da vrijeme odluči i uputi me. Kod mene se puno toga odigralo slučajno. I pjevati sam počela slučajno. Zaista mislim da sudbina postoji i odredi ti put.

Bilo je i nemoralnih ponuda, svojedobno ste priznali. Kakvih? Kako reagirate u takvim situacijama?

Nisam imala previše negativnih iskustava po tom pitanju. Ali bilo je situacija kad su me iz publike došli i prosili na bini, a djevojka je bila u publici.

Ima li nešto novo na glazbenom planu?

Veseli me što sam se i ja napokon malo aktivirala po pitanju glazbe. Moja publika već zna da ja snimim pjesmu pa onda godinu, dvije ništa. Teško mi je naći pjesmu, izabrati nešto novo i znati što raditi da to bude zanimljivo. Jako je puno mladih glazbenika i novih trendova, a ja nisam tip koji će podleći trendovima. Pratim i osluškujem sebe i, dok ne osjetim da je nešto dobro, onda to niti ne snimam. No ove godine će izaći dva singla. Ostat ću vjerna sebi na novi i malo moderniji način. Pričat ću o svemu uskoro jer se sve još priprema. Svako malo sam u studiju, ubacila sam se u petu brzinu pa će uskoro izaći jedna nova pjesma, a bit će ih dvije ili tri do kraja godine. Pogurao me i show 'Tvoje lice zvuči poznato' koji mi je donio novu energiju i prodisala sam.

