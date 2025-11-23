Naša poznata influencerica otkrila razloge razvoda: 'S vremenom je postalo jasno'

Hrvatska influencerica Meri Goldašić, poznata široj publici kao natjecateljica popularnog showa MasterChef, odlučila se razvesti od supruga Jurice.

Za 30-godišnju Meri ovo je drugi brak, a a sa suprugom Juricom je dobila sina Ria, dok iz prethodnog braka ima sina Aleksandra. "Dragi moji, želim vam reći nešto što je već neko vrijeme dio našeg privatnog života. Kao što su neki od vas naslutili, Jurica i ja nismo zajedno već neko vrijeme", otkrila je nedavno na Instagramu.

O razlozima razvoda je istaknula. "Odluka nije donesena naglo, nego postupno, tiho, kroz puno razgovora i zajedničkog promišljanja. Od početka naše veze nikada nismo skrivali da nismo savršen par, niti sam ikad pokušavala prikazati sliku koju ne živimo. Uvijek sam otvoreno govorila i o našim terapijama i o izazovima, jer vjerujem da je iskrenost najzdraviji put, pogotovo kad imaš djecu. Ljubav je uvijek postojala i upravo smo zbog toga jedno drugo pustili u trenutku kad smo osjetili da više ne rastemo u istom smjeru."

'Oduvijek sam o tome govorila otvoreno'

Još je dodala: "Ništa što bi se moglo svesti na jedan trenutak ili jedan razlog. Mi smo dugo gradili, trudili se, radili na odnosu, tražili rješenja, išli na terapiju. Oduvijek sam o tome govorila otvoreno jer ne vjerujem u savršene parove, niti sam ikada nas navela kao savršen par. Vjerujem u one koji pokušavaju. No s vremenom je postalo jasno da nas život vodi na različite strane. To nije ni loše ni krivo, to je samo prirodno. I kad to prihvatiš, postaneš spreman za promjenu."

Istaknula je da je više razloga kraha braka. "Postoji niz malih tišina koje prije nisu postojale, niz pogleda u kojima osjetiš da se udaljavate, niz situacija u kojima se više ne razumijete kao prije. Onaj pravi trenutak prepoznaš tek kad ga pogledaš iz budućnosti, kad osjetiš da uporno pokušavaš vratiti ono što je u međuvremenu postalo nešto drugo", zaključila je Goldašić za Story.