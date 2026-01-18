Naša pjevačica završila na operaciji: "Kratka pauza od priprema za Doru"

Glazbenica Stela Rade, koja će nastupiti na Dori 2026., otkrila je da je nakratko morala pauzirati pripreme zbog zdravstvenih razloga. Na Instagramu je objavila da je završila u Općoj bolnici Karlovac, gdje je imala operaciju koja je, kako kaže, prošla odlično.

"Moje pripreme za Doru su se na kratko zaustavile, ali sve je u redu. Imala sam operaciju koja je prošla super i oporavak će teći brzo, brzo se vraćam pripremama!", napisala je.

Dodala je i kako prvotno nije planirala dijeliti vijest da je u bolnici, ali ju je, kaže, dirnulo osoblje.

"Nisam htjela dijeliti da sam u bolnici, ali ovi predivni mladi ljudi koji su mi uljepšali boravak, podsjetili su me na moje srednjoškolske dane", poručila je, piše Index.

"Trebala sam biti medicinska sestra, ali srce me vuklo u glazbu"

Stela je u objavi otkrila i osobnu priču o tome kako je kao tinejdžerica zapravo krenula u potpuno drugom smjeru. Upisala je medicinsku školu jer je, kako piše, trebala postati medicinska sestra. No s vremenom je shvatila da to ipak nije njezin poziv.

"Upisala sam medicinsku školu, ali kako je vrijeme prolazilo, osjećaj mi je sve glasnije govorio da to ipak nije moj poziv. Iako previše volim ljude, puna sam empatije i suosjećajna, znala sam da nešto u meni traži drugi put", napisala je.

Kaže da je na nastavu često dolazila sa slušalicama, slušala glazbu i pisala pjesme, a u glazbi je "tražila spas".

"Tada sam shvatila - moram krenuti tim putem", dodala je.

Na Dori će se natjecati s pjesmom Nema te

Podsjetimo, HRT je objavio popis 24 finalista za Doru 2026., a među njima je i Stela Rade. Ove godine natječe se s pjesmom Nema te.

Balada koju je pripremila dijelu fanova nije se svidjela. Na društvenim mrežama pojavili su se komentari: "Vrlo klasična balada, igra na presigurno" i "Promašila skroz".

Ovogodišnje izdanje Dore održat će se u veljači u Zagrebu, a tijekom dvije polufinalne večeri bit će predstavljene ukupno 24 pjesme - po 12 u svakoj večeri. U finale će proći po osam najboljih iz svake polufinalne večeri.