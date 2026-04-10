Naša pjevačica raznježila obožavatelje: "Taj trenutak sve se u meni presložilo..."

"Na svom glazbenom putu svih ovih godina tražim neku novu priču, tražim način na koji ću kroz stihove i melodiju dotaknuti svoju publiku, ali i sama osjetiti ono neko ispunjenje koje mi u život unosi čaroliju. Upravo to sam doživjela kada sam po prvi put, u prosincu prošle godine, dobila demo snimku pjesme 'Lipa ostani'. Doslovno sam ostala bez daha slušajući ju. Ne može se to opisati jer kako naše cijelo biće odgovara na pjesmu ostaje vječni misterij. Znam samo da se taj trenutak sve u meni presložilo, uzela sam telefon i snimila Benjaminu glasovnu poruku toliko dirnuta da nisam sigurna koliko je od suza mogao razabrati što mu govorim. Prepoznala sam tu nit sevdaha, što je u mom opusu nešto novo i odmah sam ju osjetila svojom", istaknula je Danijela Martinović predstavljajući novu pjesmu., piše Večernji.

Pjesma govori o unutarnjoj ljepoti koja nadilazi prolaznost vremena. To je jedina ljepota koja se pamti. Jedina ljepota koja je uistinu važna. Jedina ljepota koja ostaje trajno kao naš trag i znamen. Lipa ostani pjesma je o ljepoti Duše. Prva je to autorska melodija Benjamina Hasanića, dok ju je stihovima koji slave ljubav oplemenio Marko Vračević. Profesora glazbe, Benjamina Hasanića šira je javnost upoznala kroz njegove maestralne izvedbe u showu Superstar u okviru kojeg je upoznao harfisticu Doris Karamatić, Danijelinu blisku prijateljicu pa se upravo njoj javio s pjesmom u kojoj čuje samo Danijelin glas.

Na upit zašto baš Danijela kao izbor za njegovu prvu pjesmu, Hasanić je imao spreman odgovor: "Od prve note čuo sam kako pjesmu donosi upravo Danijela koja ima specifičan senzibilitet i tu nevjerojatnu mekoću u glasu koja u sebi nosi neku finu, 'sevdalijsku sjetu'. Ona je ta koja svojim glasom istovremeno može donijeti širinu mora i zadržati tu toplu, intimnu bol koja je karakteristična za sevdah, a ja sam želio da pjesma ima tu sevdalijsku težinu, ali da istovremeno diše kao more".