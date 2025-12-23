Naša pjevačica prekinula koncert zbog suza koje nije mogla zaustaviti

Andrea Šušnjara emotivno je proslavila prvu godišnjicu solo karijere koncertom u Splitu, gdje je rasplakala publiku i sebe uz pjesmu koju su pjevali zajedno.

Pjevačica Andrea Šušnjara otvorila je srce svojim pratiteljima na Instagramu dijeleći vrlo emotivan trenutak s koncerta u rodnom Splitu, prenosi dnevnik.hr.

Na snimci je vidimo kako stoji na pozornici u elegantnoj, svjetlucavoj haljini boje vina, boreći se sa suzama dok više od tri tisuće obožavatelja pjeva s njom.