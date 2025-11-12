Naša misica ostala 'paf': "O, Bože, jesam li ja upravo ušla u povijest?''

Hrvatska Miss Universe Laura Gnjatović doživjela je simpatično iznenađenje koje je odmah podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Naime, jedna njezina pratiteljica sudjelovala je na kvizu znanja kada se na ekranu pojavilo pitanje – upravo o Lauri!

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Ne znam pratite li izbor za Miss Universe, ali za one koji jesu – znate li kojim se sportom bavi naša predstavnica?“ glasilo je pitanje koje je izazvalo smijeh i oduševljenje među sudionicima kviza, a posebno među onima koji poznaju Lauru.

Pratiteljica je uz smijeh podijelila trenutak na društvenim mrežama:

„Bila sam na kvizu… i odjednom – bam! Laura Gnjatović na ekranu! Laura, sad si službeno postala dio kvizova!“

Laura je na objavu reagirala s osmijehom i dozom nevjerice:

„O, Bože, jesam li ja upravo ušla u kulturnu povijest?“ napisala je kroz šalu na Instagramu.