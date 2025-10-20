Naša glumica koja se udala za HDZ-ovca i preselila na selo vraća se na male ekrane

Glumica Marija Borić Jerneić (45) prije više od deset godina odlučila je napustiti užurbani zagrebački ritam i preseliti se na selo – odluku zbog koje, kako kaže, nikad nije požalila.

Godine 2019. u tišini se udala za Branimira Jerneića, političkog savjetnika i člana HDZ-a, a godinu kasnije par je dobio sina Roka. U listopadu 2023. njihovu je obitelj dodatno obogatila kćerkica Rita, pa danas četveročlani dom Jerneićevih mirno živi u Stubičkim Toplicama.

„Život koji danas imam u Stubičkima ne može se usporediti s onim u Zagrebu. Presretna sam što sam poslušala sebe i odlučila se vratiti. Negdje sam kasnije pročitala da, kad dođeš do životne prekretnice, najbolje je vratiti se kući – i to je za mene bila istina. Pročistila sam svoj život, shvatila tko su mi pravi prijatelji i sve se nekako posložilo“, ispričala je glumica jednom prilikom za Jutarnji list.

Mariju Borić Jerneić tv gledatelji će uskoro imati priliku gledati i u novoj RTL-ovoj seriji "Divlje pčele".

