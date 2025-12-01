Naša bivša misica priznla da boluje od karcinoma: "Ovo je teška borba"

Bivša hrvatska misica, poduzetnica i majka Ivančica Pahor na društvenim mrežama otkrila je da boluje od karcinoma.

Bolest, kaže, nije došla iznenada. Simptome je osjećala dulje vrijeme.

''Duži niz godina nosim se s velikim stresom, kroz svoj privatni posao proizvodnje i kroz život jedne majke koja već dugo puno toga nosi na svojim leđima. I ovo ljeto, dok je većina uživala u odmoru, ja sam radila dan i noć. Tijelo je počelo slati signale: velika iscrpljenost, oticanje nogu, nesnosni bolovi u kralježnici koji su me pratili više od godinu dana. A onda, jednoga dana, pojavila se i velika kvrga na vratu. Nakon niza pretraga stigla je potvrda - rak.''

Nakon dugog razdoblja iscrpljenosti i ignoriranih simptoma dijagnozu je primila vrlo staloženo.

''Vijest sam dočekala iznenađujuće mirno. Kao da sam morala ostati pribrana jer veći šok doživjela je moja okolina. Umjesto da ljudi tješe mene, ja sam bila ta koja je morala smirivati njih. Najteže mi pada zbog kćeri; upravo sada ima ispite, a cijela situacija je jako pogađa. No ona je ta koja mi daje najveću snagu. Zbog nje radim, stvaram i borim se. Ona je moj najveći životni motiv. Velik oslonac mi je i moja majka. Sa svoje 72 godine ponovno je preuzela velik teret na sebe. Sada radi i po 12 sati dnevno kako bi održala moj posao. To je golema žrtva, a najteže mi je što zbog toga ne može biti uz mene u najtežim trenucima. Kemoterapije su iscrpljujuće i, iako ih prolazim sama, znam da je njezino srce stalno uz mene'', priznala je Ivančica Novoj TV.

Ističe da joj obitelj ostaje glavni oslonac iako su okolnosti teške, a svakodnevica nepredvidiva. No, o svojoj borbi odlučila je javno progovoriti iz jednog razloga.

''Bolest, prije svega, nije sramota. Otvorila sam ovu temu jer vjerujem da moje iskustvo možda može nekome pomoći. Volim razgovarati s ljudima koji prolaze isto ili slično, dijeliti iskustva, strahove, male pobjede i velika saznanja. Ovo je teška borba. A najteže od svega padaju paušalne rečenice ljudi koji ne znaju ništa o svemu tome… 'Preživjet ćeš.' Možda hoću, a možda i neću, život nikada ne daje garancije. Ali borit ću se, kao i uvijek.''

Govoreći o procesu kroz koji prolazi, Ivančica naglašava kako ju je bolest natjerala da promijeni perspektivu i prihvati činjenicu da nitko ne mora sve sam.

''Dugo sam mislila da sve moram sama. Da moram biti i žena i muškarac. Ali ova mi je situacija otvorila oči da svijet neće stati ako ja zastanem. I da nije slabost kad zatražiš pomoć, nego hrabrost. Zahvalna sam dragom Bogu na svojoj divnoj obitelji, koja mi je ogromna podrška, iako su daleko. Ne želim ni zamisliti kako bih sve ovo prolazila bez njih. U ovo vrijeme došašća prvu svijeću zapalila sam za svoju majku, u znak zahvalnosti za sve što je učinila i sve što još uvijek nosi. Molim dragog Boga da nam svima podari snagu, mir i izdržljivost na putu koji je pred nama.''

Podsjetimo, Ivančica je 2000. godine okrunjena titulom Miss turizma Hrvatske, a ostvarila je i značajan uspjeh na svjetskom izboru, gdje je odabrana kao prva pratilja.

Izgradila je i uspješnu manekensku karijeru te je nosila revije naših najpoznatijih dizajnera, a nakon što se povukla iz javnosti, diplomirala je povijest umjetnosti, pa se posvetila slikanju, dizajniranju odjeće i izradi nakita.

Samohrana je majka kćeri Une.