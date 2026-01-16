Naš vatreni zaprosio lijepu Hercegovku?

Kristijan Jakić (28) zaprosio je svoju dugogodišnju partnericu Luciju Jelić, doznaje tportal iz izvora bliskih paru.

Hrvatski nogometaš, trenutno brani boje njemačkog FC Augsburga na poziciji obrambenog veznog igrača. Od 2021. godine standardan je član hrvatske reprezentacije, s kojom je osvojio broncu na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. godine.

Unatoč sve većoj medijskoj prisutnosti, Jakić svoj privatni život nastoji držati dalje od očiju javnosti. Poznato je tek da je u dugoj vezi te da su se on i partnerica upoznali tijekom ljetovanja, a prvi kontakt dogodio se putem Instagrama, gdje je, prema njegovim riječima, na odgovor čekao puna tri mjeseca, piše Vrisak.info.

ako nije javno otkrio identitet svoje djevojke, dao je naslutiti da je riječ o poduzetnoj ženi koja je sama financirala otvaranje vlastitog make-up salona, a s njim živi u Njemačkoj, gdje razvija karijeru.

Mnogi nagađaju da je riječ o Luciji Jelić, poznatoj šminkerici iz Širokog Brijega, koja ima salon u Augsburgu. Osim što je vrlo cijenjena u beauty industriji, Lucija je i aktivna na društvenim mrežama, gdje objavljuje svoj rad i suradnje.

Pretpostavke o vezi između Jakića i Lucije dodatno su potaknule fotografije s Korčule objavljene u srpnju, iako nisu pozirali zajedno, oboje su podijelili gotovo identične prizore s istog mjesta, u isto vrijeme.