Naš Vatreni dobio drugo dijete: Nakon sina, u obitelj je stigla prekrasna djevojčica

Samozatajan Vatreni, Petar Musa, otkrio je sretnu vijest. Petar i njegova partnerica Laura dočekali su drugo dijete godinu i pol nakon što je javnosti otkrio da je sa svojom partnericom Laurom dobio sina Nikkyja.

'Dobrodošla, princezo', napisao je u opisu fotografije i otkrio da je prvo slovo imena njihove djevojčice P.

Musa svoj privatni život skriva od javnosti, ali posljednjih mjeseci u više navrata je pokazao da je ponosni tata.

Inače, Petar Musa igra na poziciji napadača. Tijekom karijere zaigrao je za Hrvatski dragovoljac, Zagreb, Inter Zaprešić, Slaviju Prag, Benficu, a ove godine je potpisao za američki klub.

Povremeni hrvatski reprezentativac napustio je Benficu u transferu vrijednom 13 milijuna eura prilikom prelaska u Dallas, piše Story.