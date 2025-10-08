Naš otok zavijen u crno: Poginuli motorist išao na sprovod mladoj vozačici?

Samo kilometar i pol od nesreće u petak u kojoj je smrtno stradala mlada vozačica dogodila se današnja nesreća na Krku u kojoj je preminuo motociklist.

Podsjetimo, u srijedu u 14:20 kod odlagališta otpada Treskavac sudarili su se motociklist i autobus.

Vozač motocikla poginuo je na mjestu nesreće, koja se dogodila na državnoj cesti 102.

Na istoj dionici ceste u petak je stradala 21-godišnja djevojka.

Djevojka je po izlasku iz zavoja, uslijed brzine neprilagođene osobinama i stanju ceste, izgubila nadzor nad vozilom te udarila u metalnu zaštitnu ogradu, nakon čega je prešla na suprotnu stranu, gdje je udarila u prednji dio autobusa riječkih registracijskih oznaka.

Unatoč pruženoj liječničkoj pomoći 21-godišnja vozačica preminula je na licu mjesta.

I u jednoj i u drugoj nesreći sudjelovali su autobusi, a sve se odvijalo na istoj dionici ceste.

Općina Baška za danas je proglasila dan žalosti, a današnja nesreća dogodila se samo pola sata prije sprovoda tragično stradale mlade djevojke.

Novi list piše da je stradali motociklist u današnjoj nesreći mladić s Krka koji je išao u Jurandvor na sprovod mlade djevojke.