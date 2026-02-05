Naš golman razočaran: "Bio sam strpljiv, ali dosta je bilo! Prevarili su me isto kao Livakovića"

Lovre Rogić (30) raskinuo je ugovor s ciparskim Anorthosisom. Nekadašnji golman Šibenika i Sarajeva na Cipru nije dočekao očekivanu priliku, branio je u samo dvije utakmice: jednu u prvenstvu i jednu u Kupu. Stoga je prije nekoliko dana posegnuo za prijevremenim raskidom te sada kao slobodan igrač može potražiti novi klub, neovisno o tome kada i gdje završava prijelazni rok.

- Izabrao sam Anorthosis isključivo zato što su mi u pregovorima rekli da me dovode kao prvog golmana. Međutim, prevarili su me, od prvog dana bio sam pričuva jer je tako odlučio trener. Mogu svoj slučaj usporediti s boravkom Dominika Livakovića u Gironi. Otišao je tamo jer mu je obećana startna “jedinica”, a cijelo je vrijeme proveo na klupi. Ne bih ni riječ rekao da sam na Cipru dobio priliku pa završio na klupi zbog loše forme, ali nije bilo tako - kazuje Rogić za Sportske novosti.

Imate li na vidiku novi klub?

- Javljaju se neki, raspituju se o mom statusu, formi i zdravlju, a vidjet ćemo hoće li na kraju nešto biti od toga. Iskreno, nemam ništa čvrsto; raskinuo sam ugovor zato što više nisam želio sjediti na klupi, a ne zato što sam pronašao novi klub.

U kakvoj ste formi?

- Nijedan trening nisam propustio svo to vrijeme koje sam proveo na Cipru. I na svaki sam dolazio maksimalno motiviran kako bih uvjerio trenera da mi pruži priliku. Zdrav sam, imam 30 godina i dobro znam kako mogu braniti. Nema smisla da govorim o svojoj formi, ali mogu reći da sam potpuno spreman, odlična zdravlja i prepun iskustva. I takav ću doći u novi klub, koji god bio.

Kako je inače bilo tih pola godine na Cipru?

- Maknemo li na stranu činjenicu da nisam branio, sve drugo bilo je odlično. Anorthosis je veliki klub na Cipru, premda je zadnjih godina malo u krizi. Ima sjajne navijače i odlične uvjete za rad, a i klima je prekrasna. Liga je baš dobra, iznenadila me. Pet-šest klubova vodi žestoku borbu za vrh, puni su jako dobrih i iskusnih igrača. Dobar je i ostatak lige, svaka utakmica je neizvjesna.

Možda ste trebali biti malo strpljiviji i na proljeće vrebati priliku?

- Bio sam strpljiv pola godine, ali dosta je bilo. Znate, imao sam ponude nekih klubova koji su bili bolji od Anorthosisa, ali na Cipru su me baš jako htjeli i puno toga obećali. U najboljim sam golmanskim godinama, računao sam da ću s dobrim obranama dodatno skrenuti pozornost na sebe, a umjesto toga uslijedilo je veliko razočaranje. Nema veze, život ide dalje, znam koliko vrijedim i već ću to dokazati.

Znamo koliko Rogić može, vidjeli smo to gledajući ga na vratima Šibenika, kasnije i Sarajeva. U oba je kluba ostavio dubok trag, kao jedan od najboljih golmana lige.