Naš glazbenik objavio da se povlači sa scene: 'Već dugo nemam inspiracije'

Zagrebački reper Steve Mešić Ludi na društvenim je mrežama objavio kako će ove godine izdati treći album, a nakon toga se oprostiti od glazbene karijere. Reper koji živi i radi u New Yorku proteklih je godina redovito objavljivao singlove, no najavio je kako mu je nestalo inspiracije.

- Već dugo nemam inspiracije za muziku. Ne gori pod petama, struja i renta su plaćene i jednostavno nisam više gladan rima. Nisam više niti ljut i to je moj problem. Kod mene je muzika uvijek bila ispucavanje u ringu. Sad više nema te borbe, a meni se više neda kucat na vrata, zivkat glavne urednike, radit marketing, biti sam svoj manager, ulagat tisuće dolara u projekte i gurat ih u Hrvatskoj iz Amerike. Ne više nakon 20 plus godina. Predaleko sam. Treći album ću završit s još dvije pjesme i to ću upakirat s većinom singlova s LUDI OFFICIAL YT kanala i to će biti to od mene. Do kraja godine vam sve poklonim na free download. Sumnjam da neću više nikad stat pred mikrofon. Kažu nikad ne reci nikad, ali trenutno trebam malo duži odmor od muzike. Hvala svima koji su bili dio mog puta i koji su na bilo koji način podržali to što radim. Lista je poduža. Ekipa, do nekog idućeg puta kad budem opet malo gladan i ljut!, napisao je Steve Mešić Ludi, piše Večernji list.

Podsjetimo, Ludi je 2016. godine iz Hrvatske biciklom krenuo na put prema boljoj budućnosti. Sa sobom je imao tek dva para hlača, dvije majice i 25 eura u džepu, a zahvaljujući donacijama, uspio je stići do Lisabona, gdje je kupio jednosmjernu kartu za Ameriku.

– Repam o onome što sam prošao i o stvarima koje ja vidim ne obazirući se na trendove. Pokušavam slijediti pošten i dobar put pa, ako uspijem ostaviti samo 30% traga koji je moj pokojni otac ostavio, uspio sam u svojoj misiji, kazao je Ludi, koji posljednjih godina uspješno surađuje s jednim od naših najpoznatijih producenata i nekadašnjim članom grupe ET Darkom Juranovićem D’Knockom.

– Šest godina slao sam mu svoje pjesme i cijelo to razdoblje brusio sam svoj talent. Oduvijek mi je bila želja surađivati s njim, ali, ruku na srce, nisam bio dovoljno kvalitetan izvođač. Nakon šest godina poslao sam mu jednu pjesmu i u roku od nekoliko sati nazvao me i pitao želim li snimiti tu pjesmu – prisjeća se Steve, koji danas Darka naziva svojim bratom. Privatno je sreću pronašao uz Hrvaticu Tenu, koja se bavi prodajom nekretnina i radi za jednu od najmoćnijih tvrtki u Americi.