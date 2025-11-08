Naručio bušilicu preko interneta, a evo što je dobio zauzvrat

Internetska kupnja, iako popularna, nekima i dalje podiže brojne upitnike nad glavom. Mnogi ne vjeruju internetskoj kupnji i strahuju oko gubitka novca ili osobnih podataka, a ovaj primjer dokazat će da nisu toliko ludi zbog svog odstupanja od modernog, piše Folder.

Iako će mnogi reći da internetska kupnja olakšava cijelo iskustvo te nudi bolje i više opcija proizvoda, nije uvijek sve tako bajno. Upravo to je dokazao jedan muškarac iz SAD-a, savezne države Georgije, kada je svoju priču podijelio s lokalnim medijima.

Prema izvješću lokalnog medija WTOC, Sylvester Franklin iz Savannahe opisao je svoje iskustvo online kupnje nakon što je pokušao naručiti bušilicu i visokotlačni perač. Još u studenom, rekao je Franklin, poslao je dotičnu narudžbu preko AliExpressa, naposljetku potrošivši oko 40 dolara na bušilicu i 22 dolara na visokotlačni perač.

Franklin tvrdi da je dobio "nastavak za vijke", a ne visokotlačni perač. Što se bušilice tiče, Franklin, kao što se vidi i u videu, kaže da nikada nije primio fizički predmet, već mu je umjesto toga poslana isprintana fotografija koja prikazuje bušilicu za koju je mislio da će uskoro biti u njegovim rukama.

Govoreći o nesretnom incidentu, Franklin je naglasio svoj hvalevrijedan prezir prema prevarantima.

"Ovo nije dobro", rekao je Franklin lokalnim novinama. "Ovo je stvarno loše. Sve je ovo loše. Nemojte nikoga varati. Jednostavno ne volim biti prevaren. Ako potrošite svoj novac, želite dobiti ono što ste platili.", zaključio je.

Treba bit oprezan kod naručivanja, a ovakvi su slučajevi sve češći. Naravno da je teško suočiti se s gubitkom novca, a kad vas ovako nasamare onda je stvarno vrijeme izbjegavati internetska prodajna mjesta.