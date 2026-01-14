"Narod za koji gineš ubijat će vlastitu nerođenu djecu i to legalno": Thompson u novom videu poziva na molitvu krunice

Marko Perković Thompson pojavio se u novom videu koji su snimili mladi iz oratorija don Bosca, a u kojem se snažno poziva na molitvu krunice, vjeru i duhovnu borbu protiv zla. Video je u kratkom vremenu izazvao velik interes na društvenim mrežama, ali i brojne reakcije javnosti.

U simboličnom i emotivno snažnom prizoru, prikazan je vojnik kojem se obraća muškarac u crnome, koji aludira na Sotonu. On mu izgovara rečenice koje nose snažnu poruku obeshrabrivanja:

“Ne vrijedi ti ginuti za taj narod. Za 30 godina zaboravit će na tvoju žrtvu. Narod za koji gineš ubijat će vlastitu nerođenu djecu i to legalno.”

Scena je zamišljena kao unutarnja borba dobra i zla, vjere i sumnje, a cilj joj je, kako navode autori, potaknuti mlade na duhovnu budnost i molitvu.

Thompson: “Krunica je najmoćnije oružje protiv zla”

Na kraju videa pojavljuje se Thompson koji mladima upućuje jasnu poruku, pozivajući se na riječi svetog Ivana Bosca:

“Dragi mladi. Sveti Ivan Bosco govorio je: ‘Krunica… krunica je najjednostavnije, ali ujedno i najmoćnije oružje protiv zla.’ Molite krunicu, ljubite Isusa, Njegove svećenike, Njegovu Crkvu i našu Hrvatsku. Neka vas na tom putu prati pobjednički zagovor Marije, Pomoćnice kršćana.”

Upravo ta poruka čini srž cijelog videa – poziv na povratak molitvi, vjeri i duhovnim vrijednostima u vremenu koje mnogi doživljavaju kao moralno i identitetski izazovno.

Video mladih iz oratorija don Bosca

Projekt je nastao u sklopu rada oratorija don Bosca, koji okuplja mlade kroz duhovne, odgojne i kreativne aktivnosti. Kroz kratki film željeli su na suvremen i vizualno snažan način približiti poruku molitve krunice kao duhovnog oružja.

U tom kontekstu, sudjelovanje Thompsona, koji je i sam poznat po isticanju vjere, domoljublja i kršćanskih vrijednosti, dodatno je pojačalo vidljivost i doseg poruke.

Reakcije javnosti

Video je, očekivano, izazvao snažne reakcije – od oduševljenja i podrške do kritika. Dok jedni hvale poruku i simboliku, drugi je doživljavaju kao kontroverznu, osobito zbog tematiziranja pobačaja i snažne ideološke simbolike.

Ipak, neupitno je da je poruka mladima o molitvi, vjeri i duhovnoj snazi u središtu cijelog projekta.