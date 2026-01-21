Napustio domovinu bez povratne karte, a sada je iznenadio objavom: '3, 2, 1, gasim se...'

Pjevač Boris Rogoznica nedavno je otputovao u Indiju, a sad je na društvenim mrežama otkrio da je njegovom boravku u toj državi došao kraj.

'Goodbye Indija. Mom boravku u Indiji došao je kraj. Nalazim se na aerodromu i čekam let za sljedeću zemlju. Imam malo vremena da sastavim svoj obol. Kada sam došao, instantno sam doživio kulturološki šok. Jasno je zašto, vi ste bili šokirani samo gledajući moje reelse, a kamoli da ste to osobno doživjeli.

Roditelji su me nazvali i rekli da napustim zemlju odmah ujutro. Rekao sam da hoću. I krenuo raditi novi plan. A onda mi se u glavu ušuljala jedna tiha digresija… 'Zar ćeš knjigu suditi po koricama? Zar ćeš je prestati čitati na prvoj stranici? Želiš li da tebe ljudi prosuđuju po prvom dojmu?'', napisao je.

Zatim je otkrio da je otputovao na novu destinaciju - Tajland, te je usput najavio i potpuno povlačenje s društvenih mreža, sve do daljnjeg.

'Dragi moji, zabavljač je sretno stigao na Tajland. Nakon intenzivna dva tjedna uz puno objavljenog sadržaja, drago mi je vidjeti da su reakcije bile pozitivne te da vam je bilo zabavno i inspirativno sa mnom. Zato naredni period neću ništa objavljivati. Vrijeme je da malo usporim i uživam u svojoj najdražoj turističkoj destinaciji. Razglednice stižu po povratku u Hrvatsku, kad sve sažmem i proberem. Vraćam se početkom veljače, ponovno dostupan za angažmane i zabavljanje naroda. Let’s get it started. 3… 2… 1… turn off', napisao je.

Podsjetimo, Boris je početkom siječnja objavio fotografiju sa zagrebačkog aerodroma i otkrio kako nema povratnu kartu.

'Jer ne znam gdje ću biti kad odlučim da je vrijeme za povratak. Prtljage nemam, kofera nemam. Samo ovaj ruksak s osnovnim higijenskim i tehničkim potrepštinama, opremom za snimanje i snalaženje u prirodi (madrac na napuhavanje za spavanje, svjetiljka, maska za ronjenje, mačeta, samostrel i sl.). Odjeću ću kupovati putem', poručio je tad, piše Story.