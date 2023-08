NAPUŠTA PULJKOVE Dalija Orešković objavila razlaz s Centrom

Dalija Orešković rekla je u N1 studiju uživo da ona i Centar nemaju zajedničku budućnost i da Centar koji vode Ivica i Marijana Puljak ne vidi na istoj valnoj duljini na kojoj je ona.

Stranka Centar, naime, u zadnje vrijeme je obilježena sukobima Maje Đerek sa šefom stranke i splitskim gradonačelnikom Ivicom Puljkom, a Orešković je stala na stranu Đerek.

"Maja Đerek ima moju podršku i imala ju je od prvog dana. Moje duboko uvjerenje je da bez ljudi poput Maje Đerek, Hrvatska ne može naprijed. Ne samo zbog stručnog znanja, već zbog specifičnog uvida gdje su skrivene nagazne mine našeg društva", rekla je Dalija Orešković, dodavši da Maji Đerek daje "punu moralnu, ali i pravnu podršku".

Problemi u strani, kaže, nastali su i prije slučaja Đerek.

Orešković objavila razlaz s Centrom

"To nije bio jedini, ni presudni element. Problemi su nastali ranije. Svima je manje više jasno da Centar i ja nemamo daljnju zajedničku političku budućnost, a kako će se to formalno razriješiti… ja sam prepustila Centru da to formalno riješe na način koji Centru najviše odgovara. Uvijek je jača grupa koja ostaje zajedno nego onaj tko u toj grupi više neće biti.

Znači napuštate ih?, upitala je voditeljica N1 studija uživo.

"Znači da nemamo zajedničku budućnost".

Drugi planovi?

"Ova okolnost znači da je moguće da je ovo kraj moje političke karijere i vjerujem da svi koji su me podržavali to razumiju i imam neki mir u vezi toga".

Završit ćete svoj mandat, ali nakon toga se ne planirate aktivno baviti politikom?

"Moguće je da će to biti, ali neću odustati niti nakon mandata, jer doprinos politici može biti različit i ne svodi se uvijek samo na to da obnašaš neku političku funkciju. U ovih pet godina sam tu možda baš specifična. Stekla sam iskustvo i znanje i želim ga prenijeti na sve koji žele stasati i pokreću svoje inicijative. Imam neke resurse i logistiku i doista želim to što znam iskoristiti na najbolji način i podržati one koji se u svojim sredinama bore sami i treba im netko tko će stati uz njih da se bore za iste vrijednosti".

Centar je prošlost?

"Ne vidim nas više na istoj valnoj duljini", ponovila je Orešković u N1 studiju uživo.