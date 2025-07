NAPRAVIO POMUTNJU Ovo još nije viđeno u Splitu, tisuće fanova trčale za likom kojeg prati preko 41 milijun ljudi

Američka YouTube senzacija IShowSpeed, pravim imenom Darren Watkins Jr., ovih dana boravi u Hrvatskoj, a svoj je dolazak u Split pretvorio u pravi spektakl kojeg se ne bi postidio ni sam Dioklecijan.

Sve je počelo predvečer u Lvxoru na Peristilu, gdje ga je dočekala prava "vojska" obožavatelja – uglavnom mlađih generacija, koje su već u startu dale do znanja da je stigla zvijezda. I to ne bilo kakva – Speed je odmah uletio u splitski đir i uskočio u rimsku vojničku opremu, spreman braniti carstvo… ili barem trendove.

U jednom trenutku izašao je iz Vestibula na balkon s pogledom na prepuni Peristil, gdje se – ni više ni manje – obratio masi kao pravi rimski car. U tom trenutku pojavili su se Dioklecijan, njegova Priska i rimski legionari koji su ga srdačno ugostili, kao da je rođeni u Saloni.

Nakon pozdrava s carem i carevicom, Speed je krenuo u šetnju gradom. Pršo je Pjacu, mahnuo građanima, a zatim zastao na – kako je rekao – "legendary ice cream". Splićani mu nisu zamjerili što sladoled nije znao naručiti na hrvatskom – samo su mu rekli: "Ma samo ti lickaj, Speed!"

Ali pravi šou tek je slijedio. Legendarni ćevapi kod Pauline bili su mu sljedeća stanica. Priznao je pred kamerama da mu je prvi pogled na ćevape izazvao sumnju ("What even is this?!"), ali nakon prvog zalogaja – ludilo! Toliko su mu se svidjeli da se odmah vratio po još jednu turu. Nije poznato je li tražio recept, ali sudeći po reakciji, Split je stekao još jednog ambasadora ćevapa.

Nakon okrjepe i punih baterija, krenuo je sa zaštitarima prema Marmontovoj, gdje se spontano odlučio utrkivati s mladim Splićaninom. U tenisicama i bez zagrijavanja, Speed je dao sve od sebe – a rezultat? To će ostati zabilježeno u povijesti splitskih sprintova (i na YouTubeu, naravno).

Cijeli show možete pogledati u YouTube live prijenosu koji je u jednom trenutku pratilo više od 100.000 ljudi uživo, a njegov kanal broji preko 41 milijun pretplatnika.

Speedov splitski performans ostat će zapamćen kao spoj kulture, ćevapa, sladoleda i puno dobre volje. Ako se netko pitao može li Split još nekoga osvojiti – Speed je dokazao da može. I to – brzinom munje.