NAPOKON JE VANI! Donosimo ULTRA Europe 2023 Aftermovie vrijedan 300 tisuća eura

ULTRA Europe 2023 Official Aftermovie je napokon vani! Nakon višemjesečnog iščekivanja, a ususret pripremama za možda najposebnije izdanje festivala do sad – deseto slavljeničko, pravo je vrijeme da se ULTRA Europe na kratko vrati u 2023. godinu te da sve Ultranaute podsjeti na omiljene trenutke, ali istovremeno, da se cijeli svijet još jednom uvjeri u sve ljepote i bogatstva Hrvatske.

Ovaj desetominutni filmski uradak živopisno dočarava najpoželjnije hrvatske destinacije, a kako je dosadašnje filmove pregledalo više od 30 milijuna ljudi, riječ je o nemjerljivoj turističkoj promociji Hrvatske u svijetu. Bajkovita europska zemlja, smještena u naručju Jadranskog mora, nije samo jedinstveni dragulj na mapi, već izvor nevjerojatnih priča koje inspiriraju ljude širom svijeta.

Na prvi pogled mala, ali u svakom kvadratnom metru u srcu Europe krije se zemlja čuda i strasti ljudi velikih snova. U takvom je okruženju, prije devet godina, započeo festival ULTRA Europe smješten u hrvatskom biseru Splitu. Iza njegove stoljetne povijesti stoji glazbena priča koja je simbol zajedništva i najvećeg glazbenog delirija na svim stranama svijeta.

Ovogodišnji ULTRA Europe Aftermovie destinacijski je doživljaj koji će učiniti da se njegovi gledatelji izgube u ritmu Hrvatske.

Ovaj filmski vremeplov vodi na nezaboravno putovanje kroz Hrvatsku koja je u srpnju već tradicionalno ogrnuta glazbenom zastavom ULTRE – njezinim autentičnim simbolom. Bajkoviti početak kadrovima oživljava novi Pelješki most, otoke kao dragulje jadranskog plavetnila, Biokovo Skywalk, obalu obasjanu suncem i pulsirajući centar Splita u kojega pristižu mladi ljudi iz svih kutaka svijeta pripremajući se za neponovljivu glazbenu avanturu.

Zalaskom sunca otvaraju se vrata festivala, a stadion se pretvara u magično okupljalište desetina tisuća Ultranauta. Zvijezde svjetske elektroničke scene poput Carla Coxa, Borisa Brejche, Martina Garrixa, Afrojacka i DJ Snakea preuzimaju palicu na najvećoj pozornici koja je ikada zaiskrila u našoj regiji, a njihova glazba postaje soundtrack životnih uspomena kojima svaki beat dodaje svoju boju.

Film vodi i do hipnotičke pozornice Resistance, a s novim danom i na destinacijsko na putovanje otocima, glazbenim stanicama na Braču, Hvaru i Visu gdje se energija festivala prepliće s prirodnim ljepotama ovih otoka. U eksplozivnom završetku vatromet osvjetljava ne samo nebo, već i srca svih prisutnih na prepunom stadionu. Film, kao i svako putovanje, završava, ali sjećanja na festivalske noći ostaju urezana u uspomenama, podsjećajući nas na moć glazbe, ljubavi i neponovljivosti trenutaka koji nas čine živima.

Produkciju ponovno potpisuje svjetski poznati tim Final Kid Films, na čelu s Nickyjem Pajkićem i Charlyjem Friedrichsonom, koji potpisuju režiju i montažu. U cijeli projekt ukupno je uloženo više od 300 tisuća eura, a kako bi sve izgledalo besprijekorno i prema najvišim svjetskim standardima, za snimanje je korištena visokokvalitetna RED Digital Cinema kamera, u spektakularnoj 6K rezoluciji, potom 360 dron snimanje te FPV Aerials tehnologija. Glazbena pozadina filma pažljivo je birana kako bi zaokružila ovo putovanje i vjerno prikazala sve trenutke festivala, a tekstovi iz pjesama naglašavaju osjećaj "raja" i slobode. Riječ je o pjesmama You will see, Quarterheada i SESA, Paradise Sebastiana Wibea, Lost in the Rhythm Davida Guette i MORTENA, Food for the Soul It's Murpha, When the lights go down Roberta Capuana, singla 20hz u Carl Coxovom izdanju te All that matters Kolscha (Artbat Remix).

Jubilarno deseto izdanje festivala ULTRA Europe održat će se od 12. do 14. srpnja u Splitu, a potom slijedi već tradicionalno Destination ULTRA putovanje hrvatskim otocima – Bračem, Hvarom i Visom. Trodnevne TIER 1 ulaznice za splitski dio festivala još se kratko mogu osigurati po cijeni od 99 eura, a uskoro kreće TIER 2 faza u kojoj će ulaznice ove kategorije iznositi 115 eura. Za VIP iskustvo potrebno je izdvojiti 289 eura za trodnevnu ulaznicu, a u TIER 2 fazi iznosit će 299 eura. Trodnevna VIP FAN PIT ulaznica trenutno se može osigurati po cijeni od 139 eura, dok će u TIER 2 fazi će iznositi 159 eura. Više informacija oko ulaznica može se pronaći na internetskoj stranici Entria.

Osigurajte si posebni festivalski doživljaj uz Buddy Bundle aktivaciju dostupnu korisnicima Mastercard® kartica! Za vrijeme promocije koja traje od 18. do 31. prosinca, uz kupnju 3 ulaznice dobivate 1 gratis. Ponosni partner festivala ULTRA Europe je i Hrvatska turistička zajednica koja poziva na istraživanje jedinstvenosti i unikatnosti Hrvatske kao destinacije.

Sve ostale informacije o festivalu mogu se pronaći i na službenoj Facebook stranici festivala, Twitter profilu, Instagram profilu te putem aplikacije na iTunesu.