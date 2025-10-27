NAPOKON Čekanje na šalterima odlazi u povijest

Fali vam jedan papir, dođite sutra, morate na drugi šalter... takvi izgovori uskoro bi mogli biti prošlost.

Sve javne usluge na portalu e-građani sada će biti još jednostavniji putem platforme preko koje građani mogu u svega par klikova na računalu dobiti pravodobne informacije. Novim sustavom želi se potaknuti jednostavnije, brže i kvalitetnije korisničko iskustvo.

Ivan Crnčec, državni tajnik Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije ističe da povećavaju i podižu transparentnost rada tijela državne uprave: "Sve to skupa zapravo ide u smjeru u kojem želimo da naša digitalizacija ide, zapravo da stvorimo digitalnu državu koja će štedjeti vrijeme građanima, koja će olakšati i pojednostaviti procese i koje će u konačnici jačati povjerenje građana."

Novost je i AI alat koji će pojednostaviti zakone i pomagati građanima u sustavu. Osmišljen je i podportal Životne situacije koji olakšava svakodnevni život. Dugi redovi i čekanje za šalterima tako će polako otići u povijest, a o tome više pogledajte u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Domagoja Koprivnjaka.