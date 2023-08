Napisi u grčkim medijima: ‘Ako ste Hrvat i ljetujete u Grčkoj, dobro to sakrijte...‘

- Ako ste Hrvat i trenutačno ste na ljetovanju u Grčkoj, dobro to kamuflirajte, ne ističite se i ne pokazujte odakle ste, posebno ako ste na odmoru s obitelji, dobronamjerna je poruka koju je hrvatskim građanima iz grčke metropole uputio Georgious Mazias, novinar i direktor grčkog dnevnog sportskog lista.

Mazias je istinski zabrinut za ono što se događa u Ateni i zbog onog što potencijalno tek slijedi poslije tragičnog ubojstva grčkog navijača AEK-a s kojim je Dinamo trebao odigrati utakmicu kvalifikacija za Ligu prvaka. Grčki se mediji nadmeću u ocrnjivanju Dinama, njihovih navijača i Hrvatske općenito nakon što su navijači Dinama unatoč zabrani doputovali u Grčku i izazvali ili samo bili dijelom kaosa u kojem je potvrđena smrt nesretnog 29-godišnjaka Michalisa Katsourisa. Svjedoci su za grčke portale ispričali da su nesretnika s poprišta nereda "odnijeli krvavog" te da je ovaj unatoč nadljudskim naporima liječnika skončao od "nekoliko uboda nožem", piše Jutarnji list.

Kako prenose grčki mediji, a za pretpostaviti je da su objektivni jer neki od njih prenose izjave očevidaca, "navijača AEK-a izboli su huligani Dinama". Pogodili su arteriju na ruci, zbog čega je ovaj iskrvario. Ozljeda je uzrokovala njegovu smrt u bolnici. Kao da nije bilo dovoljno što je 29-godišnjak pao, ostali huligani su ga gazili i udarali palicama po glavi dok je ležao na zemlji, napisao je jedan portal.

- Situacija se iz sata u sat mijenja, mijenja se zapravo iz minute u minutu i stalno se doznaju nove - neke prave, a neke neprovjerene informacije o incidentu u kojem je, nažalost, izgubljen jedan mladi život. Tijekom jutra u utorak mnogi su novinari po zadatku otišli u "Nea Filadelfeia", u dio grada gdje se zločin dogodio, a ljutiti navijači AEK-a napali su ih i razbili im kamere. Mnogi su jako bijesni i traže nekakvu odmazdu. Bojim se da na ovome neće stati i da će ova priča imati nastavak. Možda ne sada i odmah, ali navijačka "kultura" ne prašta i ne zaboravlja, strahuje Mazias koji je ponovio poruku s početka "priče":

- Nažalost, čini se da sve to nije ograničeno na navijače AEK-a, inače "prirodno" ljevičare koji imaju loše odnose s Dinamovim navijačima koji su na glasu kao desno orijentirani. Kako sada stvari stoje, mediji, društvene mreže i javnost nesvjesno će stvoriti netrpeljivost prema Dinamu i njihovim navijačima, ali i Hrvatima općenito. To sad više apsolutno nema nikakve veze s nogometom. Mi smo u Grčkoj, opet nažalost, cijelo vrijeme pod nekim tenzijama kad je nogomet u pitanju; svako malo događaju se slične stvari, no ovo je prvo ubojstvo ili smrtni slučaj koji ima internacionalni karakter te je dobio ozbiljniju dimenziju.

Za očekivati je i nadati se da se ništa loše neće događati niti da će netko od hrvatskih građana nastradati, no u Ateni i cijeloj Grčkoj stvorena je upravo takva "klima". Ono najgore ipak treba očekivati i potrebno je "puhati na hladno" kad se to već nije učinilo ranije jer su i vrapci na granama znali da navijači Dinama ipak putuju u Atenu.

"Navijač AEK-a Michalis ubijen je zbog zločina navijanja za svoj nogometni klub. Njega je sinoć nožem izbo zagrebački batinaš nakon napada 200 njihovih navijača u Ateni. Od zadobivene rane preminuo je u bolnici. Počivaj u miru, Michalis" - ova i tome slične "poruke" na društvenim mrežama sve su samo ne umirujuće i potpuno je sigurno da su Atena i cijela zemlja zaista "vrući gostujući teren" - barem trenutačno - za svakog tko dolazi iz Hrvatske. Događalo se godinama svašta i samo je istinska sreća što dosad nije izgubljen niti jedan život. Po zakonu velikih brojeva moralo se i to dogoditi. Naravno, ova se konstatacija odnosi na hrvatske navijače i navijačke skupine koje su dosad ostale pošteđenih ovakvih najcrnjih vijesti. Kolega Mazias odlično je upoznat i sa širom situacijom.

- Sve je u potpunosti ludo, vlada pravi kaos. Naravno, ne u konkretnom smislu, ne događaju se novi neredi, već u glavama ljudi. Komentari su začuđujuće negativni, mnogi traže neki vid "osvete". Sve skupa ima dodatnu širinu jer su u priču uključene navijačke skupine i "strukture" iz Srbije s kojima su one iz Hrvatske, ali i Grčke ili u bratskim ili u "ratničkim" odnosima.

- Navijači Panathinaikosa "dobri" su s onima iz Dinama, PAOK-ovi su s onima iz beogradskog Partizana, Olympiacosovi sa Crvenom zvezdom. Nacije, vjere, "ideološki predznaci", i tako dalje i tako dalje...Sve to skupa više nema nikakvog smisla, zaključio je Mazias.

On to nije izrekao tim riječima, no nogomet je, kako stvari stoje, danas postao svojevrsni rat - parafrazirat ćemo Carla Clausewitza: "Nogomet je nastavak politike drugim sredstvima." Možda bi još bolje "sjela" misao Thomasa Hobbesa "bellum omnium contra omnes" - rat sviju protiv svih. Ili pak ona druga - "homo homini lupus est" (čovjek je čovjeku vuk), piše Jutarnji list.

A, nažalost, pričamo o nogometu. Nema to više nikakve veze s nogometom.