NAPETOSTI U SRBIJI Tko su Vučićevi “lojalisti” koji napadaju prosvjednike?

Dva mjeseca nakon početka studentske i građanske pobune protiv režima Aleksandra Vučića, predsjednik Srbije izjavio je da u svakom trenutku može računati na 17.000 „lojalista“ – ljudi odanih njemu, spremnih „položiti život i sve do čega im je stalo“ za njega.

Izjava je stigla početkom siječnja, uoči novih napetosti i nakon tragedije u Novom Sadu, kada je urušavanje nadstrešnice na željezničkoj stanici izazvalo val prosvjeda.

Posljednjih dana na ulicama diljem Srbije viđene su skupine muškaraca odjevenih slično i naoružanih tupim ili oštrim predmetima, koji u grupama napadaju prosvjednike, prenosi N1.

"Uvijek isti ljudi"

Sugovornici portala Danas.rs tvrde da je broj tzv. “lojalista” daleko manji od 17 tisuća te da se na prosvjedima pojavljuju isti ljudi, premještani iz grada u grad.

Zastupnica Zeleno-lievog fronta Natalija Stojmenović smatra da se radi o “bandama od nekoliko stotina” i dodaje:

“U dosadašnjim sukobima tih bandita s narodom, glasnije su kukali banditi… Sjetite se intervencije u Aberdarevoj prije nekoliko mjeseci.”

Predsjednica Predsjedništva Demokratske stranke Biljana Stojković kaže da su to “uvijek isti ljudi koje seljakaju autobusima”, većinom s kriminalnim dosjeima, te upozorava na ulogu policije:

“Činjenica je da neki policajci zdušno koriste priliku za nasilje nad građanima i prihvaćaju djelovati združeno s kriminalcima presvučenim u uniforme ili pod maskama.”

žandari jutros krenuli iz niša za beograd i pevaju "hriste bože" hahah "odlazimo da se ne vratimo" jbt ko da su pošli da oslobode kosovo, a ne da biju sopstveni narod po ulicama hahahvjfkw kakva kurčinela od države

pic.twitter.com/BjtjOql51X — иван__дамн (@ivan__damn) August 15, 2025

"Pred Vučićem su dva puta"

Po njezinim riječima, pred Vučićem su “dva puta”, a oba vode istom ishodu:

“Rezultat će biti, u svakoj od ovih varijanti, kraj mafijaškog režima.”

Redatelj i profesor FDU-a Janko Baljak ističe kako scenarij u kojem bi “lojalisti” nadvladali prosvjednike nije moguć:

“Kada plaćeni kriminalci napadnu motivirane, ponižene građane, prednost je uvijek na strani onih na čije se dostojanstvo udara.”

Sugovornici zaključuju da, unatoč nasilju i zastrašivanju, “duh se ne može vratiti u bocu” te da brojnost i motivacija građana čine pobjedu “lojalista” vrlo malo vjerojatnom.