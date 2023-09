NAPETO NA KOSOVU "Ne mislim da iza napada nije Vučić, najizglednije su proruske snage"

O situaciji na Kosovu, gdje je danas izrazito napeto nakon jučerašnjeg napada skupine Srba u kojem je jedan kosovski policajac poginuo, a drugi ranjen, u središnjem Dnevniku HTV-a govorio je Željko Trkanjec, komentator Jutarnjeg lista.

Više generatora sukoba, ključno je tko stoji iza toga

Komentirajući situaciju na Kosovu komentator Jutarnjeg lista Željko Trkanjec u središnjem je Dnevniku HTV-a rekao je da u ovom trenutku može biti više generatora ovog sukoba.

- Ključno pitanje je tko stoji iza ovog napada. Očito je da to nije vlada u Beogradu jer bi predsjednik Vučić potpuno drugačije reagirao. Njegova sadašnja reakcija je pokazatelj da on ne kontrolira taj događaj iako će mnogi stati na tezu "pustio je pa je to jedan veliki igrokaz", ja mislim da nije smatra Trkanjec.

Podsjetio je kako je Vučić sinoć rekao kako Srbija od 1999. godine ne kontrolira Kosovo te dodao kako se ne sjeća kada je to rekao.

Najizglednija opcija

Trkanjec je rekao kako su informacije su jasne.

- Skupina Srba, je li još netko vidjet ćemo, je izvršila napad koji ima terorističke karakteristike. Tko stoji iza njih, tko je to organizirao, to je trenutno ključno pitanje. Moguće je više opcija. Jedna od izglednijih je da je to skupina, pa i unutar Srpskog parlamenta, proruskih snaga, koje su zainteresirane naprosto da onemoguće Vučićevo blago i lagano otklizavanje prema Zapadu. Ono je vidljivo u diverzifikaciji energetskih izvora gdje se Srbija pokušava odmaknuti od Rusije, zatim sudjelovanjem u brojnim akcijama vezanim za Zapad, primjerice vojske Srbije i NATO-a koje su izuzetno jake. Nastoje na određeni način Vučiću pokazati da ne može to raditi, smatra Trkanjec.

Naveo je primjer da je čak jedna proeuropski orijentirana bivša ministrica Zorana Mihajlović prije dva dana napala Vučića da se u UN-u nije sreo niti s jednim važnim državnikom.

- Postoji jedno nezadovoljstvo i moguće je da je ta skupina djelovala prema organiziranim Srbima na sjeveru Kosova, koji su blisko vezani s kriminalnim podzemljem, organiziranim kriminalom. Zato su i bili tako naoružani. Daleko od toga da njih Beograd nije pripremao, da ih Beograd nije naoružavao. U ovom trenutku to Beogradu apsolutno ne ide u prilog jer je Beograd imao situaciju u dijalogu između Prištine i Kosova, koja se vodi pod okriljem EU-a, da je dobra strana, istaknuo je Trkanjec.

Donedavno Kurti bio kritiziran, sad bi opet moga biti Vučić

Washington i Bruxelles dosta su kritizirali Albina Kurtija proteklih mjeseci. Trkanjec smatra da će se sada oštrica kritike ponovno usmjeriti prema Vučiću i Srbiji.

- Vučić teško može obraniti od ovoga, Europska unija je otvoreno rekla da je to teroristički napad. SAD je vrlo jasno stao protiv toga, dok je Rusija opet govorila o napadu na Srbe, iako ovdje nitko nije napao Srbe. Srbi su blokirali ulazak u selo, policija ih je pokušala maknuti, a oni su ubili policajca. Nakon toga ušli u pravoslavni manastir i ondje se zabarikadirali, o tome se isto ne priča. Dakle, jasno je da ovo Vučiću nikako nije išlo u prilog. Zadnji sastanak bio je u Bruxellesu 14. rujna, nakon kojeg je Borrell otvoreno optužio Kurtija da radi protiv dijaloga. Sada se situacija iz temelja mijenja. Kurti ima u rukama snažno oružje Srba koji su pokušali pokrenuti pobunu, rekao je Trkanjec.

Vučić ne kontrolira proruske snage, ali želi biti pro-srpskiji od samog sebe

Trkanjec je komentirao i izjavu Vučića da Srbija nikad neće priznati Kosovo.

- Mislim da je to više panika nego što je to čvrsto. Vučić je svjestan da ima frakcija i snaga koje pokušavaju narušiti njegovo rješenje kosovskog pitanja. Poznato je da je on za kosovsko pitanje Europi i Americi postavio vrlo jasnu tezu: Što ja dobivam za priznanje Kosova. Ako sam ja lišavam Kosova, što dobijam u ime toga? To je jedna čista trgovina, naveo je Trkanjec.

Uvjeren je da on želi to privesti kraju kako bi u povijest Srbije ušao kao veliki čovjek koji je riješio kosovsko pitanje.

- Vučić je jasno i otvoreno istupio kako bi tim proruskim snagama i snagama koje su očito umiješane u ovo, a nisu više nužno pod njegovom kontrolom, pokazao da je hajdemo reći, još prosrpskiji od Vučića, rekao je Trkanjec.