Napet derbi u Mocirama: Zadrani protiv Senja

Svi u Mocire!

Rukometaši RK Zadar 1954 sutra s početkom u 19:30 u Mocirama igraju važnu prvenstvenu utakmicu protiv RK Senj.

Zadrani su odlično krenuli u sezonu, upisali pet pobjeda u šest nastupa i trenutno su na diobi prvog mjesta s dubrovačkim Aridaeijem. Sastav trenera Nina Jeraka igra prepoznatljivo čvrstu obranu te je četvrta najbolja obrambena momčad lige. Iz takve obrane rađaju se brze tranzicije, kontre i polukontre zahvaljujući kojima je Zadar i treća najefikasnija momčad prvenstva.

Senj je u sezonu ušao skromnije od očekivanja, ali je prošlog vikenda upisao prvu pobjedu i najavio „buđenje“. Iako imaju samo dva boda, riječ je o isku­snoj i nezgodnoj ekipi koja u Zadar dolazi s jasnom ambicijom – uzeti bodove i uhvatiti priključak sa sredinom tablice.

Uzimajući u obzir ciljeve oba kluba, formu Zad­ra te činjenicu da su Mocire u prošlom kolu bile gotovo ispunjene uz sjajnu podršku Tornada, možemo očekivati još jednu napetu, borbenu i atraktivnu rukometnu večer u Mocirama.

Iz kluba pozivaju sve navijače da dođu u što većem broju, napune tribine u i budu osmi igrač momčadi. Vidimo se u Mocirama!