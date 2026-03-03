Napao 26-godišnjaka u kafiću: 37-godišnjak završio u pritvoru

Policijski službenici Policijske postaje Knin proveli su kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom osumnjičenim za nanošenje teške tjelesne ozljede u pokušaju na štetu 26-godišnjaka.

Predan pritvorskom nadzorniku

Kako je utvrđeno istraživanjem, incident se dogodio u nedjelju, 1. ožujka, u ranim jutarnjim satima u ugostiteljskom objektu u Kninu. Osumnjičeni je, navodi policija, tjelesno napao 26-godišnjaka udarivši ga šakom u predjelu glave, nakon čega je mladić pao na tlo. Potom ga je 37-godišnjak navodno još nekoliko puta udario nogom u predjelu glave.

Ozlijeđenom 26-godišnjaku pomoć je pružena u Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ u Kninu, gdje su mu konstatirane lakše tjelesne ozljede.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 37-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.