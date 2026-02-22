"Napadnuti" su Teslini punjači koje pokreću dizelski agregati: Netko je ulio vodu

Šveđani, vlasnici Tesli, neugodno su se iznenadili, kada su zastali u okolici Vansbroa, pokušavši napuniti vozila na punjačima. Stanica, koja je ključno čvorište za putnike koji se kreću prema planinama Sälenfjällen, bila je u četvrtak meta napada, izvještava Expressen. Posjetitelje je dočekao transparent s tekstom: Ne sindikatima? Ne fašizmu i štrajkbreherstvu. Idi kući Elon.

Osim prijetnje, voda je ulivena u konektore za punjenje, što je, u kombinaciji s temperaturom koja je u noći pala debelo ispod nule, rezultiralo potpuno smrznutim i neupotrebljivim kabelima za punjenje. Vansbrobon Stefan Jakobsson, 53, bio je jedan od onih koji su otkrili vandalizam, piše HAK Revija.

"Malo sam se nasmijao i bilo je prilično lijepo nacrtano, ali bilo je nepotrebno, ne trebaju vandalizirati jer su ljuti na Elona Muska."

Sabotiranje punjenja usred najintenzivnijeg tjedna putovanja (školski praznici) izravno utječe na obitelji na odmoru. Pozadina napada je sada već dvogodišnji sukob između IF Metalla i Tesle oko radnih uvjeta zapolsnika u Teslinim salonima i servisima. Solidarizirajući se s kolegama iz IF Metalla, sindikat Seko prekinuo je redovitu opskrbu električnom energijom nekim Teslinim punjačima.

Zbog toga je Tesla neke punjače opremila dizelskim agregatima za proizvodnju električne energije. Jedan od njih je i Vansbro. No sad je i taj punjač blokiran, odnosno okovan ledom…