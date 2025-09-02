Napadnuta policajka u Trogiru!

Policijski službenici Policijske postaje Trogir proveli su kriminalističko istraživanje nad 59-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Prisila prema službenoj osobi.

Naime, jučer 01. rujna policajka, tijekom redovite ophodnje zatekla je muškarca kako mopedom upravlja bez zaštitne kacige, vozeći pritom po nogostupu i u suprotnom smjeru jednosmjerne ulice.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Nakon što je uz pomoć svjetlosne i zvučne signalizacije zaustavljen, odbio je dati na uvid vozačku dozvolu te ju je verbalno napao, a potom nastavio vožnju. Nakon toga je parkirao u dvorištu ispred kuće.

Policajka ga je sustigla i pokušala provjeriti identitet, no muškarac je nastavio s vrijeđanjem i fizički nasrnuo na nju. U daljnjem naguravanju policajka je uporabom sredstava prisile spriječila nastavak napada, dok se muškarac udaljio i otišao u kuću. Uhićen je i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje. Policajka je zadobila lakše tjelesne ozljede, a muškarac je odbio liječničku pomoć.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 59-godišnjak je, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.