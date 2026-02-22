Napad u Zagrebu: Ozlijeđen 43-godišnjak, uhićen 23-godišnji strani državljanin

Muškarac je ozlijeđen u napadu koji se u petak rano ujutro dogodio u Petrinjskoj ulici u Zagrebu, izvijestila je zagrebačka policija.

Verbalni sukob prerastao u napad

Policajci su, nakon dojave građana, izašli na teren i zatekli 23-godišnjeg stranog državljanina. Prema policijskim navodima, nakon verbalnog sukoba napao je 43-godišnjaka te ga ozlijedio oštrim predmetom. Osumnjičeni je priveden, dok je ozlijeđeni muškarac prevezen na liječenje u KBC Sestre milosrdnice. Utvrđeno je da je zadobio lakše tjelesne ozljede.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policija je 23-godišnjaka osumnjičila za kazneno djelo prijetnje te kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju. Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a nadležnom državnom odvjetništvu dostavljeno je posebno izvješće.