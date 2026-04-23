Napad pred zoru: Maskirani provalnici upali u kuću, ozlijeđen 65-godišnjak

Danas, 22. travnja oko 4.10 sati na području Maksimira, prema dosad utvrđenom, trojica nepoznatih muškaraca ušla su u kuću u kojoj su se nalazili 65-godišnji vlasnik te dvoje članova obitelji, maloljetnik i 62-godišnjakinja. Odmah po ulasku u kuću fizički su napali 65-godišnjaka i ozlijedili ga uporabom oštrog predmeta.U obrani od napada, 65-godišnjak je jednog počinitelja uspio odgurnuti od sebe. Tada je jedan od osumnjičenih zaprijetio vatrenim oružjem maloljetnom članu obitelji napadnutog, koji ga je u namjeri obrane, predmetom koji mu je bio nadohvat ruke, udario po glavi, nakon čega su svi osumnjičeni pobjegli.

U ovom događaju 65-godišnjak je lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku, izvijestila je nadležna PU.