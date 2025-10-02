Napad na sinagogu u Manchesteru: Napadač ozlijedio četvero ljudi, policija intervenirala

U jutarnjim satima došlo je do napada ispred sinagoge Heaton Park Hebrew Congregation u predgrađu Crumpsall, gdje je muškarac automobilom udario skupinu ljudi, a zatim ih napao nožem. Policija je potvrdila da su ozlijeđene najmanje četiri osobe, dok je napadač ranjen nakon što su policajci otvorili vatru.

Automobilom u gomilu pa napad nožem

Policija je dojavu zaprimila u 9:31 po lokalnom vremenu. Svjedoci su opisali kako je automobil velikom brzinom naletio na ljude okupljene ispred sinagoge, nakon čega je vozač izašao i počeo ih napadati nožem. Tri minute kasnije policija je intervenirala i ranila napadača, koji je potom zbrinut. Ozlijeđeni građani hospitalizirani su s ubodnim ranama i ozljedama zadobivenim u naletu vozila.

Napad na Jom Kipur

Incident se dogodio na Jom Kipur, najsvetiji dan u židovskom vjerskom kalendaru, kada veliki broj vjernika posjećuje sinagoge.

Proglašen veliki izvanredni događaj

Hitna služba Sjeverozapadne Engleske proglasila je veliki izvanredni događaj. “Naš je prioritet osigurati da ozlijeđeni dobiju potrebnu medicinsku pomoć”, priopćili su.

Gradonačelnik: “Ozbiljan incident”

Gradonačelnik Manchestera Andy Burnham izjavio je da je riječ o ozbiljnom incidentu te je pozvao građane da izbjegavaju područje. Prema informacijama BBC-ja, čini se da je neposredna opasnost sada prošla.

Policija i hitne službe i dalje osiguravaju mjesto događaja.