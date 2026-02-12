Napad na policajca u Splitu

Danas oko 12:30 sati u jednom stanu u Splitu napadnut je policijski službenik tijekom službenog postupanja po nalogu Županijskog suda u Splitu za dovođenje osobe.

Kako je priopćila policija, muškarac nije želio otvoriti vrata stana pa su policijski službenici ušli unutra. Po njihovu ulasku poprskao ih je sprejem s nadražujućom tvari, a potom je jednog policajca napao nožem. Zahvaljujući zaštitnoj opremi koju je nosio, policijski službenik nije ozlijeđen.

Muškarac je ubrzo savladan i priveden u službene prostorije, gdje je nad njim u tijeku kriminalističko istraživanje.

Na mjestu događaja bit će obavljen očevid kojim će rukovoditi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Splitu.