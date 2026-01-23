Namještaj prodavao preko oglasnika pa ostao bez 989 eura: Policija upozorava na oprez

Jučer, 22. siječnja 2026. godine, 38-godišnji hrvatski državljanin prijavio je da je na internetskom oglasniku oglasio prodaju namještaja. U subotu, 17. siječnja 2026. godine, putem mobilne aplikacije kontaktirala ga je nepoznata osoba koja je navela da je zainteresirana za kupnju. Nakon toga, ista mu je osoba poslala poveznicu koju je 38-godišnjak otvorio i unio tražene bankovne podatke. Ubrzo je utvrdio da mu je s bankovnog računa skinut iznos od 989 eura.

Upozorenje građanima

Ovom prilikom upozoravamo građane, korisnike interneta i društvenih mreža, na dodatni oprez prilikom kupnje ili prodaje različitih proizvoda i usluga. Kako bi se smanjila mogućnost prijevare, nastanka materijalne štete te u konačnici moguće zlouporabe osobnih podataka, potrebno je unaprijed provjeriti vjerodostojnost informacija o ponuditelju i proizvodu koji se nudi.

Zaštita osobnih podataka

Također, pozivamo građane da vode računa o zaštiti svojih osobnih podataka, osobito onih koji su inače nedostupni drugim osobama. Posebnu pažnju potrebno je obratiti na davanje ili ostavljanje osobnih dokumenata ili njihovih preslika bez nadzora na mjestima koja omogućuju pristup drugim osobama i njihovu neovlaštenu uporabu.