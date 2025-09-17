Nakon trinaest godina razriješena misterija raskomadanog tijela u Splitu: Sin ubio oca i primao mirovinu, pritvoren je

Policijski službenici PU splitsko-dalmatinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjakom koji će danas, uz kaznenu prijavu, biti predan pritvorskom nadzorniku.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 57-godišnjak početkom listopada 2012. godine, unutar stana u Splitu, s unaprijed stvorenom namjerom iz koristoljublja, usmrtio teško bolesnog oca rođenog 1922. godine. Nakon ubojstva, dijelove tijela je odbacio na području Žnjana, čime je počinio kazneno djelo teškog ubojstva prema članku 111., točkama 2. i 4. Kaznenog zakona.

Kriminalističkim istraživanjem također je utvrđeno da je osumnjičenik od prve polovice listopada 2012. godine pa sve do danas prikrivao smrt oca kako bi mogao primati njegovu mirovinu i koristiti stan na koji je pokojnik imao pravo kao zaštićeni najmoprimac. Na taj je način pribavio ne pripadajuću imovinsku korist u iznosu od 78.767,76 eura, počinivši kazneno djelo prijevare prema članku 236., stavku 2. Kaznenog zakona na štetu Republike Hrvatske.

Kriminalističkim je istraživanjem utvrđen identitet muškarca čiji su dijelovi tijela pronađeni 2012. godine u moru pored Splita. Privođenjem 57-godišnjaka pritvorskom nadzorniku zaključeno je kriminalističko istraživanje slučaja koji je prije trinaest godina uznemirio javnost.

Podsjetimo, prvi dio tijela pronađen je 8. listopada 2012. godine na Žnjanu – ljudska noga u plastičnoj vrećici u poodmakloj fazi raspadanja. Tjedan dana kasnije, poluraspadnuto tijelo otkriveno je na lukobranu u Splitu, a identitet žrtve ostao je nepoznat sve do danas.