Nakon tragedije kod Koteksa oglasili se iz Grada: "Radovi su išli preko pričuve..."

Nakon teške nesreće koja se dogodila u podrumu Koteksova nebodera u Zvonimirovoj ulici, u kojoj je smrtno stradao radnik, doznali smo nove detalje o prostoru u kojem su se izvodili radovi.

Iz Grada Splita potvrđeno je Slobodnoj Dalmaciji kako je riječ o zajedničkom prostoru cijele zgrade koji je u suvlasništvu stanara te da se njegovo uređenje financira iz zajedničke pričuve.

- To je prostor cijele zgrade. Radovi su išli preko pričuve, a suvlasništvo nad prostorom imaju svi stanari, među kojima je i tvrtka Bumes. Suglasnost za energetsku obnovu dana je još ranije - navode iz Grada.

Kontaktirali su i tvrtku "Bumes", koja ima suvlasnički udio u prostoru. Javila se zaposlenica. Iz te su tvrtke potvrdili kako nisu bili izvođači radova.

- Imamo suvlasništvo, ali radove nismo obavljali mi. Ne znam koji su se konkretno radovi izvodili. Kroz prozor sam vidjela dolazak hitne pomoći, policije i vatrogasaca. Iskreno sam šokirana cijelim događajem - kazala je zaposlenica tvrtke.

O događaju se kratko oglasio i Marijan Ciprijan, direktor tvrtke Žnjan čije je sjedište na zadnjem katu Koteksova nebodera, koji je rekao kako u trenutku dolaska u ured nije znao što se dogodilo, te da je bio zatečen viđenim prizorima.