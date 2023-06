NAKON TEŠKE BOLESTI Preminuo poznati hrvatski novinar i aktivist

Nakon teške bolesti, u Slavonskom Brodu umro je Jerko Zovak, nekadašnji glavni urednik SBplus portala kojeg je pokrenuo s ciljem poticanja i promicanja lokalne uprave i samouprave na prostoru Brodsko-posavske županije, u sklopu djelovanja Udruge Plus.

- Jerko Zovak rođen je u Vrbanji 1952. godine. Sedamdesetih godina radio je u njemačkom Karlsruheu, kao gastarbeiter. Nakon povratka kući, u Donje Andrijevce, kao zavarivač, zaposlio se u andrijevačkom proizvodnom pogonu "Đuro Đaković - stoji na stranicama HND-a.

Pored ovladavanja zavarivačkim zanatom, u Njemačkoj je upoznao demokraciju i načine borbe za njezino oživotvorenje, kako u tvornici kroz sindikat, tako i u zajednici kroz aktivizam u redovima mladih socijaldemokrata.

Teoretske i praktične spoznaje o politici kao sredstvu borbe radničke klase za veća socijalna i društvena prava bile su temelj na kojem je gradio svoj status društveno-političkog aktiviste u tvornici i zajednici.

S primarnim ciljem zadržavanja prava na korištenje omladinskih prostora u kojima je s kolegama vježbao svirati na tamburi, putem demokratskih izbora, 1977. postao je predsjednik andrijevačke Osnovne organizacije Saveza socijalističke omladine, a potom i član Savez komunista Hrvatske, stoji između ostalog u In memoriamu na plusportal.hr.

Ostavština

Početkom Domovinskog rata iz Narodne zaštite organizirao je u listopadu 1991. odlazak u Zbor narodne garde te odveo 40 dragovoljaca i na taj način sudjelovao u formiranju 3. satnije 3. bojne 108. brigade Hrvatske vojske.

Kao bivši metalski radnik, gastarbeiter, njemački i hrvatski socijaldemokrat, dragovoljac Domovinskog rata i časnik Hrvatske vojske, s ciljem poticanja i promicanja lokalne uprave i samouprave na prostoru Brodsko-posavske županije, osnovao je Udrugu Plus (čiji je predsjednik ostao do kraja) te pokrenuo rad portala SBplus.hr na kojem je pisao od 15. prosinca 2010. godine pa do posljednjih dana svog života.