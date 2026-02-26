Nakon svečanosti u Podstrani, opet se oglasio Mijo Dropuljić: "Položen kamen temeljac, cilj jednosmjenska nastava"

U Podstrani je jučer položen kamen temeljac za novu osnovnu školu "Miljevac", čime je službeno označen početak realizacije projekta koji bi trebao donijeti jednosmjensku nastavu te bolje uvjete za učenike i djelatnike škole.

Kako je objavio načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić, kamen temeljac položio je zajedno s ministrom znanosti, obrazovanja i mladih Radovanom Fuchsom te županom Splitsko-dalmatinske županije Blaženkom Bobanom.

"Napravljeni su konkretni koraci prema školi kakvu naša djeca zaslužuju", poručio je Dropuljić, ističući kako nova škola nije samo gradnja zgrade, već ulaganje u znanje, sigurnost i budućnost djece u Podstrani.

Prema njegovim riječima, projekt bi trebao omogućiti jednosmjenski rad, kvalitetniju organizaciju nastave te unaprijediti uvjete rada za učitelje. Dropuljić je pritom naglasio i osobnu dimenziju projekta, navodeći da je i sam radio u školi te da dobro zna koliko kvalitetan prostor znači za učenje i rad.

Načelnik je zahvalio svima koji su sudjelovali u pripremi i razvoju projekta, poručivši kako Općina ovim zahvatom "gradi školu za budućnost Podstrane".