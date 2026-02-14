Nakon što su je spalili u Kaštelima, Dalija poručila: “Dabogda bila krnjava još dugo!”

Tijekom ovogodišnjeg krnjevala u Kaštel Sućurcu tradicionalno je spaljen krnjo – lutka koja simbolizira „krivca” za sve nedaće u protekloj godini. Ovaj put krnjuša je bila izrađena u liku saborske zastupnice Dalije Orešković, što je izazvalo brojne reakcije, kako na samoj manifestaciji, tako i na društvenim mrežama.

Orešković se ubrzo oglasila na svom Facebook profilu, reagirajući na satiričnu „presudu” u prepoznatljivom, ironičnom tonu.

„Blago Sućurcu što me za krnjušu ima! Blago društvu koje se veseli kad žena gori na lomači, neka gori pa makar samo u pokladama! A blago i meni na komplimentima, ta krnjuša uopće ne izgleda loše, mogu vam reći. Dabogda bila tako krnjava još puno, puno godina!”, poručila je zastupnica.