Nakon sedam godina parničenja, Jadrolinija mora platiti milijun eura!

Nakon sedam godina parničenja, nacionalnom linijskom brodaru Jadroliniji ovih je dana ispostavljen račun, istina nepravomoćni, za poništenje dijela natječaja za nabavku četiri katamarana iz 2018. godine, piše Novi list.

Trgovački sud u Rijeci presudio je da je Jadrolinija na račun odštete i izmakle koristi nizozemskom brodogradilištu Thecla Bodewes dužna isplatiti blizu 1,1 milijun eura.

Ovom sudskom odlukom tužbeni zahtjev Nizozemaca prihvaćen je, istina, samo u manjem dijelu, dok su s preostalim dijelom potraživanja od 2,5 milijuna za izmaklu korist eura odbijeni.

Međutim, dosuđeni iznos od 1,1 milijun eura uvećava se za zakonske zatezne kamate, počev od početka 2019. godine naovamo što uvelike »podebljava« konačni iznos odštete.

Najavljene žalbe

Na nepravomoćnu presudu obje strane najavljuju žalbu.

– Svakako ćemo uložiti žalbu na navedenu presudu u zakonskom roku, u dijelu u kojem je tužbeni zahtjev odbijen, najavio je punomoćnik Thecla Bodewes Shipyardsa (TBS), zagrebački odvjetnik Boran Goršek.

Isto najavljuju i iz Jadrolinije.

– Navedeni iznos je nepravomoćno utvrđena obaveza za plaćanje naknade štete u vidu izmakle dobiti za jedan katamaran u odnosu na koji je poništena nabava, a koji je »sister ship« katamarana za koji je također poništena nabava i za koji su utvrđeni materijalni nedostaci zbog kojih je sud odbio većinski zahtjev tužitelja. Jadrolinija će se žaliti i na navedeni dio, koji predstavlja 26 posto postavljenog tužbenog zahtjeva, a za očekivati je i da će to učiniti i tužitelj s obzirom na to da je odbijen s velikim dijelom svog zahtjeva, uz obavezu nadoknade parničnih troškova, navodi se u očitovanju koje smo dobili iz državne brodarske tvrtke, pišu iz Novog lista.

Potez bivše Uprave Jadrolinije, na čelu s Davidom Soptom, koja je početkom 2018. godine objavila natječaj za kupnju dva nova i dva rabljena katamarana, uzvitlao je poprilično prašine i cijeli posao izrodio u aferu zbog sumnji u pogodovanje brodogradilištu Damen u Singapuru.

I u resornom Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture smatrali su kako su tijekom postupka nabavke, u najmanju ruku, napravljeni ozbiljni propusti, a spominjala se i smjena tada relativno friško postavljenog predsjednika Uprave, međutim, to se nije dogodilo. O usijanju koje je prouzročila nabavka četiri katamarana, dva nova i dva rabljena, upućuje i sukob između članova Jadrolinijine Uprave, Predraga Govorčina i Ante Vranješa, a zbog upućenih prijetnji Vranješu, koji je upozoravao na nepravilnosti, reagiralo je i Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci. Obojica su nedugo poslije smijenjena.

Veliki fijasko

Od zamišljenog posla, na kraju je nabavljen samo jedan novi katamaran koji danas plovi kao »Jelena«. Nabavljen je upravo od Damena.

Nabavka polovnih završila je još većim fijaskom, s obzirom na to da je nizozemski Thecla Bodewes početkom 2019. godine tužio Jadroliniju pred Trgovačkim sudom u Rijeci za naknadu štete, prvenstveno u vidu izmakle koristi koju bi ostvario po redovnom tijeku stvari da su ugovori o kupnji rabljenih katamarana sklopljeni.

Ukupna visina njihovog tužbenog zahtjeva, u kojem se najveći dio odnosio na izmaklu korist, penjala se na nešto više od 30 milijuna tadašnjih kuna, odnosno 4,1 milijun eura.

Uporište za svoju tužbu, između ostalog, Thecla Bodewes Shipyard zasnivao je na činjenici da je Jadrolinija već bila odabrala njihovu ponudu za kupnju dva rabljena katamarana, ukupne vrijednosti 14,7 milijuna eura, odnosno po 7,35 milijuna eura po brodu da bi, nakon obavljenog pregleda tih brodova – od kojih je jedan »Majestic Dream« pregledan u suhom doku, dok je na drugom, »Majestic Pride«, odrađena pokusna plovidba – u Jadroliniji odlučili poništiti odluku o odabiru njihove ponude.

Zbog kratkih rokova koji su bili predviđeni za isporuku, tvrtka Thecla Bodewes već je bila s jednim singapurskim brodarom potpisala ugovor o kupnji »Majestic Dreama« i na osnovi utvrđene kupoprodajne cijene od 5,32 milijuna dolara uplatila predujam u iznosu nešto većem od pola milijuna dolara.

Iz obrazloženja sudske presude, koja je ispisana na tridesetak stranica, zanimljivo je uočiti da taj katamaran danas ipak plovi hrvatskim Jadranom, pod hrvatskom zastavom i pod imenom »Arta« jer ga je kasnije kupila Tankerska plovidba za potrebe svoje katamaranske flote.

»Majestic Pride«

Prvostupanjski sud u Rijeci ipak nije uvažio tužbeni zahtjev nizozemske kompanije u cijelosti iz razloga što se ovom prvostupanjskom presudom dalo za pravo Jadroliniji da je osnovano odustala od sklapanja ugovora za kupnju prvog katamarana »Majestic Dream« s obzirom na to da su prilikom inspekcijskog pregleda utvrđeni nedostaci u obliku kavitacije na propeleru. Međutim, u odnosu na brod »Majestic Pride« situacija je drukčija, konstatira sud u svojoj presudi.

»Nesporno je da na brodu »Majestic Pride« prilikom pregleda nisu utvrđena oštećenja u vidu kavitacije ili bilo koja druga. Brod na dan pregleda nije bio na suhom doku već u moru i s njim je obavljena pokusna plovidba. Tuženik (Jadrolinija op.a.) nakon pregleda broda nije imao primjedbi na »Majestic Pride« u smislu utvrđenih oštećenja na brodu ili nekih drugih konkretnih primjedbi, kako to proizlazi iz prepiske među strankama i iskaza svjedoka saslušanih u ovom postupku.

Tuženik zato, prema shvaćanju ovog suda nije mogao poništiti odluku o odabiru u odnosu na taj brod pozivajući se na to da se radi o istovjetnim brodovima te da će zato i na brodu »Majestic Pride« nesporno doći do oštećenja u obliku kavitacije. Zaključak tuženika o tome da će do pojave kavitacije doći i na drugom brodu jer se radi o brodu istovjetnom onom koji je kavitacijom zahvaćen ne može predstavljati osnovan i opravdan razlog za poništenje odluke o odabiru katamarana za 4. grupu nadmetanja i posljedično za nesklapanje ugovora o kupoprodaji. Takav razlog je paušalan, utemeljen na pretpostavci i usmjeren izbjegavanju izvršenja obveze – sklapanju ugovora. Zato je tužitelj stekao osnovu potraživati naknadu štete protiv tuženika zbog nesklapanja ugovora o prodaji u odnosu na brod »Majestic Pride««, navodi se, između ostalog, u obrazloženju presude Trgovačkog suda u Rijeci.

Višegodišnje parničenje imalo je i svoju cijenu, od troškova odvjetničkih timova, vještačenja, podnesaka i sličnog. Tako je Jadrolinija podnijela zahtjev za naknadom troškova postupka od gotovo 508.000 eura. Slijedom omjera uspješnosti u sporu, prvostupanjski sud naložio je nizozemskom tužitelju da Jadroliniji mora nadoknaditi 96.600 eura, dok su u preostalom dijelu odbijeni.

Jadroliniji 96.000 eura za troškove sudskog postupka

